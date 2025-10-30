Он является Народным артистом Украины и участвует в большом количестве украинских фильмов и сериалов. В материале 24 Канала со ссылкой на издание OBOZ.UA Назар рассказал, куда поступил его 16-летний сын и продолжит ли актерскую династию Заднепровских.

Куда поступил сын Назара Заднепровского?

По словам актера, его сын Михаил в этом году закончил один из столичных лицеев и поступил в Киевский национальный университет имени Карпенко-Карого. Правда, не на актерский факультет, а на управление театральным делом.

Не на актерский факультет, а на специальность для будущих директоров и администраторов. На актера пока что его не тянет. Если говорить серьезно, сын целенаправленно выбрал другую специальность, но все же в театральной сфере,

– отметил Назар.

И хотя Назар Заднепровский неоднократно отмечал, что мечтает, чтобы сын продолжил их семейную актерскую династию, он не слишком расстраивается из-за другого выбора. Наоборот, шутит, что скоро будет иметь собственного продюсера, администратора или даже директора. И в то же время не исключает мысли, что в будущем Михаил может получить и актерское образование.

Кто еще был актером в семье Назара Заднепровского?

Назар Заднепровский родился в Киеве в известной актерской семье.

Он является сыном Леся Заднепровского, внуком Михаила Заднепровского и Юлии Ткаченко, а также правнуком Семена Ткаченко.

Неудивительно, что семья Заднепровских принадлежит к самым известным театральным династиям Украины.