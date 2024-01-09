У зрителей возник вопрос: сыграет ли пара влюбленных снова и закончится ли эта история счастливо. Поскольку "Женский врач" оставил после себя много вопросов.

Смотрите также Жизнь – это игра: 5 фильмов о последствиях, к которым приводит азарт

Экранная любовь Анастасии Цимбалара и Андрея Исаенко

Актеры уже играли влюбленных в сериале, покорившего сердца миллионов украинцев "Женский врач. Новая жизнь". За их любовь болели все, но создатели ленты решили держать интригу. Потому окончание первого сезона оказалось непонятным для зрителя. Персонажи актеров помирились, но непонятно, будут ли они счастливы вдвоем.

Чтобы увидеть любимую пару в тандеме снова, не пришлось ждать второго сезона. Украинские кинотворцы порадовали приятной неожиданностью. Анастасия Цимбалару и Андрей Исаенко сыграли вместе в праздничной комедии "Новогодняя кувырком". Теперь зрителям интересно, стоит ли ожидать здесь счастливой концовки истории. Анастасия прокомментировала это.

В новой истории снова наши персонажи будут тесно переплетаться, а зрители, привыкшие видеть нас экранной парой, очень надеются, что и в этой истории у наших героев все сложится. Но, чтобы узнать, придется посмотреть нашу "Новогоднюю кувырком",

– сказала Цимбалару.

Сериал "Новогодняя кувырком": о чем новая история

Это комедийный новогодний сценарий, рассказывающий о пяти незнакомцах, случайно попадающих в ту же гостиницу. Каждый из них отличается своими целями и мечтами, сложно найти общий язык, но здесь есть одно "но". Они оказываются во временной петле, вынуждены снова и снова отмечать Новый год и переживать тот же день, пока не раскроют причину и не смогут порвать этот круг.

Их ждут разные комические ситуации. Они будут ссориться, мириться, влюбляться и ненавидеть друг друга, учиться на своих ошибках и бороться за возможность прожить новый день своей жизни.

Наша история еще раз напомнит каждому о важности поддержки друг друга в это нелегкое время, о важности помнить, ради какой общей цели мы сейчас все живем, и важности настоящего, искреннего, новогоднего желания, что глубоко в сердце каждого из нас,

– говорит Анастасия Цимбалару.

"Новогодний кувырком": смотрите онлайн трейлер фильма