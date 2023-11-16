В сериале исполняют роли украинские актеры: Тарас Цымбалюк, Анастасия Цимбалару, Андрей Исаенко и другие. Читайте, кого сыграли звезды украинского кино и смотрите, как превратились народные любимцы.

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Актеры, сыгравшие в сериале "Женский врач. Новая жизнь"

Анастасия Цимбалару – Руденко Елена Петровна

Актриса сыграла в сериале заведующую гинекологическим отделением – Елену Петровну Руденко. Суровую, педантичную отличницу, которая не любит ошибаться и привыкла к трудностям. Она влюблена в нового рядового врача-гинеколога, с которым у них были очень теплые отношения, но сейчас для зрителей возникает вопрос: будет ли пара вместе в финале сериала?

Андрей Исаенко – Гончар Михаил Иванович

Михаил Иванович в сериале – воплощение справедливости, ответственности и борьбы за правду. Гончар никогда не уступает свои принципы, но пожертвовать работой и должностью ради любимого человека – он готов. Но приведет ли это к счастливому финалу, узнаем совсем скоро.

Тарас Цымбалюк – Балюк Андрей

Цымбалюк играет роль Андрея, много лет защищавшего Украину, но после многочисленных травм ему запрещено возвращаться на службу и он попадает на работу в больницу, где работает его бывший друг. Мужчин соединяют неприятные воспоминания прошлого, однако, наконец все обсудив, они отпустили все обиды и возобновили свое общение.

Иван Жилюк – Витя

Витя в сериале играет роль заведующего отделением. В начале фильма актер изображен как сладострастный мужчина, который обижен на Елену Руденко, которая избрала не его. Это был персонаж, которого интересовали только собственные амбиции и который готов был переступить через себя или воспользоваться чувствами женщины, которая его любит, лишь бы получить желаемое. Приближается конец сериала, а вместе с тем меняется персонаж и его поступки. Только развязка этой истории покажет нам настоящего Витю.

Алексей Нагрудный – Сердюк Юрий Назарович

В первых сериях Юрия Назаровича сразу изобразили для зрителей как человека, который гонится только за должностью. Он готов: врать, спать с директором центра, подставлять других – все, лишь бы получить желаемое место в кресле главного. Впрочем, события в личной жизни понемногу меняют этого героя и в конце мы узнаем, станет ли Сердюк человечным по отношению к другим, будет ли дальше думать только о своей выгоде.

Анастасия Котляр – администратор Леся

Администратор центра всегда с улыбкой встречает врачей и терпеливо записывает пациентов на прием. Леся является супругой с медсестрой Лидией и влюблена в лаборанта Андрея. Она ответственная, честная и искренняя. Леся уверена, что добро возвращается добром и призывает всех совершать почетные дела, в частности – донатить.

Среди актеров также:

Нина Набоко;

Александра Люта;

Александра Эпштейна;

Алексей Зорин;

Елена Михайличенко;

Анатолий Тихомиров;

Валентина Вовченко;

Ярослав Шахторин;

Кирилл Прокопчук;

Людмила Курмель и другие.

"Женский врач. Новая жизнь": смотрите онлайн трейлер сериала