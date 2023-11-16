У серіалі виконують ролі українські актори: Тарас Цимбалюк, Анастасія Цимбалару, Андрій Ісаєнко та інші. Читайте, кого зіграли зірки українського кіно та дивіться, як перевтілились народні улюбленці.
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Актори, які зіграли у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя"
Анастасія Цимбалару – Руденко Олена Петрівна
Акторка зіграла в серіалі завідувачку гінекологічного відділення – Олену Петрівну Руденко. Сувору, педантичну відмінницю, яка не любить помилятися і звикла до труднощів. Вона закохана у нового рядового лікаря-гінеколога, з яким у них були дуже теплі стосунки, утім зараз для глядачів постає запитання: чи буде пара разом у фіналі серіалу?
Андрій Ісаєнко – Гончар Михайло Іванович
Михайло Іванович у серіалі – втілення справедливості, відповідальності й боротьби за правду. Гончар ніколи не поступається своїми принципами, але пожертвувати роботою та посадою заради коханої людини – він готовий. Але чи приведе це до щасливого фіналу, дізнаємось зовсім скоро.
Тарас Цимбалюк – Балюк Андрій
Цимбалюк грає роль Андрія, який багато років захищав Україну, але після численних травм йому заборонено повертатись на службу і він потрапляє на роботу у лікарню, де працює його колишній друг. Чоловіків з'єднують неприємні спогади минулого, утім, нарешті все обговоривши, вони відпустили всі образи й відновили своє спілкування.
Іван Жилюк – Вітя
Вітя в серіалі грає роль завідувача відділення. На початку стрічки актора зображено як хтивого чоловіка, який ображений на Олену Руденко, яка обрала не його. Це був персонаж, якого цікавили лише власні амбіції й він ладен був переступити через себе або скористатися почуттями жінки, яка його кохає, аби лише отримати бажане. Наближається фінал серіалу, а разом з тим змінюється персонаж і його вчинки. Лише розв'язка цієї історії покаже нам справжнього Вітю.
Олексій Нагрудний – Сердюк Юрій Назарович
У перших серіях Юрія Назаровича одразу зобразили для глядачів, як людину, яка женеться лише за посадою. Він готовий: брехати, спати з директором центру, підставляти інших – усе, аби лише отримати бажане місце в кріслі головного. Утім, події в особистому житті потроху змінюють цього героя і вкінці ми дізнаємось, чи стане Сердюк людяним стосовно інших, чи далі думатиме лише про свою вигоду.
Анастасія Котляр – адміністраторка Леся
Адміністраторка центру завжди з усмішкою зустрічає лікарів та терпеливо записує пацієнтів на прийом. Леся є подружжю з медсестрою Лідією і закохана у лаборанта Андрія. Вона відповідальна, чесна та щира. Леся впевнена, що добро повертається добром і закликає всіх робити почесні справи, зокрема – донатити.
Серед акторів також:
- Ніна Набока;
- Олександра Люта;
- Олександра Епштейн;
- Олексій Зорін;
- Олена Михайличенко;
- Анатолій Тихомиров;
- Валентина Вовченко;
- Ярослав Шахторін;
- Кирило Прокопчук;
- Людмила Курмель та інші.
"Жіночий лікар. Нове життя": дивіться онлайн трейлер серіалу