У глядачів виникло питання: чи зіграє пара закоханих знову та чи закінчиться ця історія щасливо. Оскільки "Жіночий лікар" залишив після себе багато запитань.

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Екранне кохання Анастасії Цимбалару та Андрія Ісаєнка

Актори уже грали закоханих у серіалі, який підкорив серця мільйонів українців "Жіночий лікар. Нове життя". За їхнє кохання вболівали усі, утім творці стрічки вирішили тримати інтригу. Тому закінчення першого сезону виявилось незрозумілим для глядача. Персонажі акторів помирились, та незрозуміло, чи будуть вони щасливі удвох.

Щоб побачити улюблену пару в тандемі знову, не довелось чекати другого сезону. Українські кінотворці потішили приємною несподівнкою. Анастасія Цимбалару та Андрій Ісаєнко зіграли разом у святковій комедії "Новорічна шкереберть". Тепер глядачам цікаво, чи варто очікувати тут щасливої кінцівки історії. Анастасія прокоментувала це.

У новій історії знов наші персонажі тісно переплітатимуться, а глядачі, які звикли бачити нас екранною парою, дуже сподіваються, що й в цій історії у наших героїв все складеться. Але, щоб дізнатися, доведеться подивитися нашу "Новорічну шкереберть",

– сказала Цимбалару.

Серіал "Новорічна шкереберть": про що нова історія

Це комедійний новорічний сценарій, що розповідає про п'ятьох незнайомців, які випадково потрапляють у той самий готель. Кожен з них відрізняється своїми цілями та мріями, складно знайти спільну мову, але тут є одне "але". Вони опиняються в часовій петлі, змушені знову й знову відзначати Новий рік та переживати той самий день, поки не розкриють причину і не зможуть порвати це коло.

На них чекають різні комічні ситуації. Вони будуть сваритися, миритися, закохуватися та ненавидіти одне одного, вчитися на власних помилках і боротися за можливість прожити новий день свого життя.

Наша історія ще раз нагадає кожному про важливість підтримки одне одного у цей нелегкий час, про важливість памʼятати, заради якої спільної мети ми зараз всі живемо, та важливість справжнього, щирого, новорічного бажання, що заховано глибоко у серці кожного з нас,

– каже Анастасія Цимбалару.

"Новорічна шкереберть": дивіться онлайн трейлер фільму