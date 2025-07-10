Идеальные для просмотра вечером: 3 блестящих испанских сериала, о которых говорит весь мир

Если в дождливый летний день вы хотите расслабиться и посмотреть интересный сериал, то наша новая подборка идеально вам подойдет. Мы собрали список из трех популярных испанских сериалов – лент, которые точно смогут зажечь ваши сердца.

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"Элита"

В центре сюжета популярного молодежного испанского сериала "Элита" премьера которого состоялась в 2018 году – история трех подростков они из обычных семей. Они попадают в престижную частную школу, но их встреча с миром богатых и влиятельных сверстников приводит к трагическим последствиям. Все это заканчивается убийством.

"Элита": смотрите онлайн трейлер сериала

"Последняя ночь в Треморе"

Этот драматический детектив 2024 года быстро завоевал симпатии зрителей.

По сюжету, у пианиста случается несчастный случай – в него попадает молния. С тех пор мужчину начинают преследовать жуткие видения будущего и угроза смерти, которая нависает над его близкими.

"Последняя ночь в Треморе": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бумажный дом"

Этот сериал приобрел бешеную популярность еще в 2017 году. В центре сюжета – таинственный Профессор, который собирает команду из восьми смельчаков, которым нечего терять. В их планах – реализовать самое большое ограбление в истории.

Пять месяцев тщательной подготовки – и они готовы проникнуть в один из самых защищенных объектов Испании – Национального монетного двора. Их задача – выдержать 11 дней в полном окружении полиции и спецподразделений.

"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала

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