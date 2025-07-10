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"Еліта"
У центрі сюжету популярного молодіжного іспанського серіалу "Еліта" прем'єра якого відбулася у 2018 році – історія трьох підлітків вони зі звичайних родин. Вони потрапляють у престижну приватну школу, але їхня зустріч зі світом багатих і впливових однолітків приводить до трагічних наслідків. Усе це закінчується вбивством.
"Еліта": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Остання ніч у Треморі"
Цей драматичний детектив 2024 року швидко завоював симпатії глядачів.
За сюжетом, у піаніста трапляється нещасний випадок – у нього влучає блискавка. Відтоді чоловіка починають переслідувати моторошні видіння майбутнього та загроза смерті, яка нависає над його близькими.
"Остання ніч у Треморі": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Паперовий будинок"
Цей серіал набув шаленої популярності ще у 2017 році. У центрі сюжету – таємничий Професор, який збирає команду з восьми відчайдухів, яким нічого втрачати. У їхніх планах – реалізувати найбільше пограбування в історії.
П'ять місяців ретельної підготовки – і вони готові проникнути до одного з найзахищеніших об'єктів Іспанії – Національного монетного двору. Їхнє завдання – витримати 11 днів у повному оточенні поліції та спецпідрозділів.
"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу
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