Любовь, страсть и немного драмы: испанские сериалы, от которых трудно оторваться

В испанских сериалах героям редко дают просто влюбиться и жить спокойно. Здесь обязательно найдутся бывшие, семейные тайны, разница в статусе или хотя бы одно очень несвоевременное решение.

24 Канал собрал 5 романтических сериалов, которые отлично подойдут для вечера.

"Вельвет"

IMDb: 8

Мадрид, 1950-е годы. Швея Ана влюбляется в наследника модного дома Альберто, но их отношениям постоянно мешают семья, деньги и статус.

Что говорят критики: как и зрители, они хвалили сериал за атмосферу, костюмы и классическую мелодраму с большим количеством интриг.

"Вельвет": смотрите трейлер

"Кабельницы"

IMDb: 7,5

Четыре женщины работают в телефонной компании в Мадриде 1920-х годов и параллельно пытаются разобраться с любовью, свободой и собственным будущим.

Что говорят критики: первый сезон имеет 100% на Rotten Tomatoes. Критики особенно отмечали женских персонажей и тему независимости.

"Кабельницы": смотреть трейлер

"Валерия"

IMDb: 6,7

Писательница Валерия переживает кризис в браке и на работе, а рядом – три подруги с не менее запутанной личной жизнью.

Что говорят критики: они называют сериал легким и приятным для просмотра, хотя и без больших сюжетных открытий.

"Валерия": смотреть трейлер

"Идеальная история"

IMDb: 7

Марго сбегает со своей собственной свадьбы, Давид переживает разрыв. Они решают помочь друг другу вернуть бывших – и, конечно же, все идет совсем не по плану.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 86% одобрительных отзывов от критиков. Его хвалят за легкость, романтику и хорошую химию между героями.

"Идеальная история": смотреть трейлер

"Смайлик"

IMDb: 8

Алекс случайно отправляет эмоциональное голосовое сообщение незнакомцу Бруно. Ошибка постепенно превращается в романтическую историю.

Что говорят критики: они очень тепло оценили сериал – 100% на Rotten Tomatoes. Особенно хвалили юмор, искренность и атмосферу классической романтической комедии.

"Смайлик": смотреть трейлер

Если хочется немного загадок, напряжения и финалов, которые заставляют пересмотреть все в голове еще раз, для вас есть отдельная подборка детективов. Собрали сериалы, где подозревать придется буквально всех.