Власть Италии проголосовала за отмену закона, который действовал с 1914 года. Поэтому впервые за более 100 лет в стране не будет цензуры на фильмы.

Документ позволял вырезать отдельные фрагменты фильмов, которые не проходили цензуру, или же вообще запрещать ленты к показу. Как правило, это были проекты с эротическими сценами или с насилием, котор ые не хотели показывать итальянцам в кинотеатрах. В течение более 100 лет ограничения аргументировали религиозными или политическими соображениями.

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Сейчас этот закон о цензуре кинематографа официально отменили. В то же время политики отмечают, что все ленты будут иметь возрастные ограничения . Категорию будут определять 49 экспертов. Специальная комиссия будет включать представителей киноиндустрии Италии и других специалистов, котор ые не будут вмешиваться в сюжет фильма.

Цензура фильмов была отменена. Система контроля и вмешательства, которая все еще позволяла власти вмешиваться в свободу художников, окончательно закрыта,

– заявил министр культуры Дарио Франческини.

Самые громкие случаи цензуры в Италии

За более чем 100 лет существования закона сотни знаменитых фильмов меняли из-за цензуры. Вмешательство не обходили и ленты, которые претендовали на Оскар. По данным CineCensura , после окончания Второй мировой войны цензуру не прошли:

274 фильмы итальянского производства

130 американских проектов

321 лента международного кинорынка

Не прошел процесс цензуры и без громкого скандала. Журналисты The Guardian вспомнили легендарную драму Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже". Фильм итальянского режиссера вышел на экраны в 1972 году и получил номинацию Оскар для исполнителя главной роли Марлона Брандо. Но к огда в мире восхищались эротической драмой, в Италии ее полностью запретили для показа.