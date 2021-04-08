Исторический момент: впервые за более 100 лет в Италии отменят цензуру фильмов
Власть Италии проголосовала за отмену закона, который действовал с 1914 года. Поэтому впервые за более 100 лет в стране не будет цензуры на фильмы.
Источник:The Guardian
Документ позволял вырезать отдельные фрагменты фильмов, которые не проходили цензуру, или же вообще запрещать ленты к показу. Как правило, это были проекты с эротическими сценами или с насилием, которые не хотели показывать итальянцам в кинотеатрах. В течение более 100 лет ограничения аргументировали религиозными или политическими соображениями.
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Сейчас этот закон о цензуре кинематографа официально отменили. В то же время политики отмечают, что все ленты будут иметь возрастные ограничения. Категорию будут определять 49 экспертов. Специальная комиссия будет включать представителей киноиндустрии Италии и других специалистов, которые не будут вмешиваться в сюжет фильма.
Цензура фильмов была отменена. Система контроля и вмешательства, которая все еще позволяла власти вмешиваться в свободу художников, окончательно закрыта,
– заявил министр культуры Дарио Франческини.
Самые громкие случаи цензуры в Италии
За более чем 100 лет существования закона сотни знаменитых фильмов меняли из-за цензуры. Вмешательство не обходили и ленты, которые претендовали на Оскар. По данным CineCensura , после окончания Второй мировой войны цензуру не прошли:
- 274 фильмы итальянского производства
- 130 американских проектов
- 321 лента международного кинорынка
Не прошел процесс цензуры и без громкого скандала. Журналисты The Guardian вспомнили легендарную драму Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже". Фильм итальянского режиссера вышел на экраны в 1972 году и получил номинацию Оскар для исполнителя главной роли Марлона Брандо. Но когда в мире восхищались эротической драмой, в Италии ее полностью запретили для показа.
В Италии отменили цензуру на фильмы / Фото Instituto Italiano Arte e Danza
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