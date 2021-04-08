Влада Італії проголосувала за скасування закону, який діяв з 1914 року. Тому вперше за понад 100 років в країні не буде цензури на фільми.

Документ дозволяв вирізати окремі фрагменти фільмів, які не проходили цензуру, або ж взагалі забороняти стрічки до показу. Зазвичай, це були проєкти з еротичними сценами або з насиллям, який не хотіли показувати італійцям в кінотеатрах. Упродовж більше 100 років обмеження аргументували релігійними чи політичними міркуваннями.

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Наразі цей закон про цензурування кінематографу офіційно скасували. Водночас політики наголошують, що всі стрічки матимуть вікові обмеження. Категорію визначатимуть 49 експертів. Спеціальна комісія буде включати представників кіноіндустрії Італії та інших спеціалістів, які не втручатимуться у сюжет фільму.

Цензура фільмів була скасована. Система контролю і втручання, яка все ще дозволяла владі втручатись у свободу митців, остаточно закрита,

– заявив міністр культури Даріо Франческіні.

Cinema, @dariofrance: «Abolita definitivamente la censura cinematografica». Nasce la commissione di classificazione dei film, Pajno presidente. Su https://t.co/eYAhQmcmLL la mostra permanente promossa dalla DG Cinema del #MiC / https://t.co/JvIpGi4Ggi pic.twitter.com/1NreJrft4j — Ministero della cultura (@MiC_Italia) April 5, 2021

Найгучніші випадки цензурування в Італії

За понад 100 років існування закону сотні знаменитих фільмів змінювали через цензуру. Втручання не оминали і стрічки, які претендували на Оскар. За даними CineCensura, після завершення Другої світової війни цензуру не пройшли:

274 фільми італійського виробництва

130 американських проєктів

321 стрічка міжнародного кіноринку

Не пройшов процес цензурування і без гучного скандалу. Журналісти The Guardian пригадали легендарну драму Бернардо Бертолуччі "Останнє танго в Парижі". Фільм італійського режисера вийшов на екрани у 1972 році та отримав номінацію Оскар для виконавця головної ролі Марлона Брандо. Та коли у світі захоплювались еротичною драмою, в Італії її повністю заборонили для показу.



В Італії скасували цензуру на фільми / Фото Instituto Italiano Arte e Danza