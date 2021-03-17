В США идет подготовка к церемонии вручения Оскар-2021. И, кажется, скандальных новостей Американской киноакадемии не избежать. Китай уже рассматривает возможность блокировки трансляции Оскара.

Китай не будет транслировать Оскар-2021: причины

Во всем мире ожидают трансляцию Оскара-2021, которая запланирована на 25 апреля. Но пока все будут отслеживать ход церемонии, в Китае планируют блокировать видео и новости. Кроме этого, местная пресса уже получила указания меньше освещать эту тему.

Стоит знать Номинанты премии Оскар-2021: какие ленты поборются за золотую награду

Причиной для таких скандальных запретов стала номинация фильма "Не разделять" . Короткометражная документальная лента рассказывает о протестах в Гонконге, вспыхнувших в середине 2019 года. Люди массово выступили против законопроекту об экстрадиции, а митинги сопровождались силовыми разгонами и жертвами.

Ленту "Не разделять" снял норвежский видеожурналист Андрес Хаммер. В мире его работа получила большой резонанс, а вот в Китае попала под запрет из-за содержания, не прошел цензуры.

"Не разделять": смотрите трейлер

Кроме этого, Оскар-2021 не будут транслировать через высказывания номинантки премии Хлои Чжао . После того, как режиссер победила на Золотом глобусе с фильмом "Земля кочевников", в сети нашли интервью 2013 года, в котором Хлои назвала Китай "местом, где повсюду ложь". Именно поэтому страна решила не писать о "спорные номинации" и выборочно информировать население о результатах Оскара-2021.

Независимые СМИ обратились к Коммунистической партии Китая с просьбой прокомментировать скандал вокруг Оскара. Однако пока ответа они не получили.

Оскар-2021: как пройдет церемония

После объявления номинантов Оскар-2021 Американская киноакадемия рассекретила детали церемонии . По официальным данным, вручение престижной премии состоится в Лос-Анджелесе 25 апреля 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса формат торжества изменят.

В частности, Киноакадемия решила отменить дополнительные меры, которые уже были частью традиций Голливуда. Поэтому громких вечеринок после Оскара и праздничных угощений в 2021 году не произойдет. Также отменят показы фильмов, которые объединяли десятки людей в зале.