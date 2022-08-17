В преддверии полномасштабного вторжения 24 канал пообщался с Иваном Блиндарем – исполнителем главной роли в картине, снятой по мотивам одноименной книги Андрея Кузьменко. По его словам, воспроизвести Андрея в 23 возрасте – было сложно, но захватывающе.

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Иван Блиндарь о роли прототипа Кузьмы

К сожалению, Иван Блиндарь не успел познакомиться с Кузьмой лично. "Уже желал бы этого. Но есть, как есть. Знакомился с ним по его произведениям, музыке, со слов его друзей", – сообщил он.

Актер рассказал, что самым тяжелым во время съемок было то, что он хотел в кадре существовать физически, как Кузьма, до мельчайших деталей. "Это мне не всегда удавалось. Андрей очень эмоционален, в плане мимики, языка. А когда входишь в эмоциональное состояние, актеры меня поймут, часто физиология тела меняется, становится похожа на твою, так срабатывает психофизика. И я боялся таких вещей", – вспомнил он.

Известно, что ради этой роли Иван Блиндар похудел на 14 килограммов. Ему предстояло сыграть прототипа Кузьмы в возрасте 23 года. "Тогда он был очень худым. А у меня был вес 80 кг. Так что пришлось срочно худеть. Обратился к замечательному профессионалу — тренеру-диетологу Оксане Гулий. Она разработала для меня специальные упражнения и нагрузки, режим питания. И уже через два месяца мы добились желаемого результата", – отметил Блиндарь.

Перед съемками фильма "Я "Победа" и Берлин", Иван познакомился с женой Андрея и вспомнил о теплой встрече: "Я общался с родственниками Кузьмы, с женой – госпожой Светланой. Это была очень приятная встреча для меня. Мне немного неудобно было спрашивать о какие-то личные вещи. Но она очень хорошо подготовилась, я тоже готовился. И у нас получился тёплый диалог".

Светлана рассказывала, как Андрей был в юности. Это меня вдохновило. Я очень проникся жизнью Андрея в тот период, когда ему было 22 – 23 года. В своем сознании переносился в то время, почувствовал романтизм в его жизни,

– поделился Иван.

Иван не рассказывал подробностей этого разговора, но был очень поражен: "Я окрыленный шел домой, и где-то часа два просто не хотел никого видеть и ни с кем разговаривать. Просто шел по улице и сам себе улыбался. Она мне дала такой толчок, отвергла любой страх. Можно сказать, Светлана меня благословила на эту роль".

Полное интервью Как Иван Блиндарь сыграл прототипа Кузьмы: интервью с актером фильма "Я "Победа" и Берлин"

"‎Я, "Победа" и Берлин": сюжет и трейлер

Роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин" расскажет историю обычного парня, начинающего музыканта Кузьму.

По сюжету, за три дня до запланированного концерта, он отправился со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Ребятам известно, что там есть коллекционер, который готов обменять желтую бестию на шестисотый Мерс. Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам – успеть на выступление.

А дальше начнется самое интересное, потому что с первых минут путешествия все, конечно, пойдет не по плану. Зрителям точно будет известно одно: приключение поможет героям найти настоящее предназначение, потому что, как говорил Андрей Кузьменко, "жизнь красивая, когда цветная".

Это история о поисках себя, поисках ответов на вопросы: зачем ты пришел в этот мир, что ты должен делать? Думаю, эти вопросы задают себе многие: то ли я делаю, что я люблю? Понял ли Кузя это – увидите в кино,

– сказал Иван Блиндар в интервью 24 каналу.

Интересно, что одной из основных идей фильма является воспроизведение атмосферы 1990-х годов и погрузить в нее зрителей. В частности, они увидят главные атрибуты того времени: сплошной деним, цветные бомберы, клетчатые рубашки, длинные плащи, очки и красные колготки. И это не удивительно, ведь сегодня 1990-е активно возвращаются в моду!

Примите во внимание. Премьера картины должна была состояться 17 марта. Из-за войны дату выхода перенесли, пока неизвестно, когда фильм покажут в кинотеатрах.

"Я, "Победа" и Берлин" 2022: смотрите трейлер онлайн