Собственные идеи молодые украинки развивали на участии в образовательном курсе "Урбанистика", который общественная организация STEM is FEM реализовывала в рамках программы "Мечтаем и действуем". Об этом 24 Канала сообщила пресс-служба.

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Иванна Сахно обратилась к девушкам, разработавшим проекты восстановления Украины

Я знаю, что вам пришлось пройти нелегкий путь, и ваши успехи являются плодом тяжелого труда и множества вызовов, которые вы преодолели. Но ваше стремление к открытию нового вдохновляют меня, поскольку вы нынешнее и будущее Украины,

– отметила в своем обращении американская и украинская актриса Иванна Сахно.

Кроме Иванны Сахно, украинцев поддержали:

американский астронавт Скотт Келли,

победительница Евровидения-2013 Эммели де Форест,

солистка группы Within Temptation Шерон дел Адель,

первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Они записали обращение, в котором поздравили девушек с окончанием образовательного курса и поблагодарили за то, что те уже сегодня задумываются о будущем Украины. Видео создано благодаря сотрудничеству с коммуникационной компанией TRUMAN.

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"В STEM is FEM мы боремся со стереотипами, мешающими девушкам выбирать те сферы, которые им по душе. С помощью Урбанистики мы хотим показать, что женщины должны быть вовлечены в процесс восстановления украинских городов. Что женщины могут делать наши города более комфортными, доступными и функциональными. И для нас важно видеть такую поддержку со всех уголков мира", — отметил инициатор STEM is FEM и основатель Roosh Сергей Токарев.