Из актера у режиссера: Дэниел Рэдклифф больше не планирует сниматься в кино

Британский актер театра и кино Дэниел Рэдклифф, успешно сыгравший Гарри Поттера, заявил об изменениях в карьере. Знаменитость теперь хочет стать режиссером.

Во время интервью для журнала Desert Island Discs актер заявил о намерении стать режиссером. Более того, он даже написал сценарий, который, как он надеется, станет его первым фильмом.

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Дэниел Рэдклифф хочет стать режиссером

Это произойдет через несколько лет, потому что, по крайней мере, следующие 18 месяцев уже в значительной степени рассчитаны,

– сказал Рэдклифф.

Хотя жанр и синопсис пока не разглашаются, Рэдклифф рассказал, что действие происходит в мире, частью которого он являлся последние 20 лет своей жизни. "Люди всегда говорят: "Пиши то, что знаешь". У меня была очень необычная жизнь, поэтому я не хочу об этом писать", – смеется он. – Но я нашел способ написать что-нибудь, связанное с киноиндустрией".

Когда придет время снимать фильм, Редклифф заявил, что он не будет сниматься в нем, зато сосредоточится только на своей роли режиссера. "Я хотел бы просто режиссировать. Но на это есть две причины: я никогда не делал этого раньше и я не хотел бы думать об этих вещах одновременно", – объясняет он.

Последний фильм, в котором снялся актер

Последним фильмом, в котором снялся Рэдклифф, является "Затерянный город". Главные роли в нем также сыграли Сандра Буллок и Ченнинг Татум. Мировая премьера в кинотеатрах состоится 25 марта 2022 года. В Украине премьера ленты была запланирована на 7 апреля, однако из-за войны в стране показа не состоялось.



Дэниел Рэдклифф в фильме "Потерянный город" / Фото Entertainment

По сюжету комедии "Потерянный город", известная писательница отправляется в турне для презентации нового романа вместе с парнем с обложки издания, которого сыграл Ченнинг Тейтум. Однако, во время путешествия случаются неожиданные приключения: их пытаются угнать, они оказываются в джунглях, а позже узнают, что город, в котором они находятся – реальный.

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Полное интервью Дэниела Рэдклиффа можно послушать по ссылке . Там он больше рассказал о художественном фильме "Затерянный город", специальном воссоединении "Гарри Поттера", создании "Тайной комнаты" и многом другом – в последнем выпуске подкаста.

Напомним, за последний месяц мы узнали, что актерскую карьеру завершают Сандра Буллок, ведь хочет больше времени уделить детям, и Брюс Уиллис по болезни.