Під час свого інтерв'ю для журналу Desert Island Discs актор заявив про намір стати режисером. Ба більше, він навіть написав сценарій, який, як він сподівається, стане його першим фільмом.

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Денієл Редкліфф хоче стати режисером

Це відбудеться через кілька років, тому що принаймні наступні 18 місяців вже значною мірою розраховані,

– сказав Редкліфф.

Хоча жанр і синопсис поки не розголошуються, Редкліфф розповів, що дія відбувається у світі, частиною якого він був останні 20 років свого життя. "Люди завжди кажуть: "Пиши те, що знаєш". У мене було дуже незвичайне життя, тому я не хочу про це писати", – сміється він. – Але я знайшов спосіб написати щось, пов'язане з кіноіндустрією".

Коли настане час знімати фільм, Редкліфф заявив, що він не зніматиметься в ньому, натомість зосередиться лише на своїй ролі режисера. "Я хотів би просто режисувати. На це є дві причини: я ніколи не робив цього раніше і я не хотів би думати про ці речі одночасно", – пояснює він.

Останній фільм, в якому знявся актор

Останнім фільмом, в якому знявся Редкліфф є "Загублене місто". Головні ролі в ньому також зіграли Сандра Буллок та Ченнінг Татум. Світова прем’єра в кінотеатрах відбудеться 25 березня 2022 року. В Україні прем’єра стрічки була запланована на 7 квітня, однак, через війну в країні, показу не відбулося.



Денієл Редкліфф у фільмі "Загублене місто" / Фото Entertainment

За сюжетом комедії "Загублене місто", відома письменниця вирушає у турне для презентації нового роману разом із хлопцем з обкладинки видання, якого зіграв Ченнінг Тейтум. Однак, під час подорожі трапляються несподівані пригоди: їх намагаються викрасти, вони опиняються у джунглях, а пізніше дізнаються, що місто, в якому вони знаходяться – реальне.

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Зауважте. Повне інтерв'ю Деніела Редкліффа можна послухати за посиланням. Там він більше розповів про художній фільм "Загублене місто", спеціальне возз'єднання "Гаррі Поттера", створення "Таємної кімнати" та багато іншого – в останньому випуску подкасту.

Нагадаємо, за останній місяць ми дізналися, що акторську кар’єру завершують Сандра Буллок, адже хоче більше часу приділити дітям, та Брюс Вілліс через хворобу.