Изабель Юппер не останавливается. Она продолжает рисковать, искать новые формы и бросать вызов шаблонам – и жанровым, и возрастным. Ее появление в Luz – еще одно подтверждение того, что великие актрисы не стареют, а трансформируются. И увидеть это украинскому зрителю посчастливится уже этим летом на Миколайчук OPEN.

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"Luz" (2025) – ведьма в пост rave-реальности

Одна из самых свежих и необычных ролей Юппер – в фильме Luz аргентинского режиссера Флоренсии ди Консио. Ее героиня – загадочная женщина, которая, кажется, живет вне времени и пространства, как шаманка техно-субкультуры. Luz сочетает телесность, гипнотическую атмосферу и апокалиптическую эстетику, а Юппер – центр этого погружения. Ее образ – холодный и трансцендентный – разбивает представление о "возрасте" в кино.

Этот фильм станет событием украинского фестивального лета: впервые в Украине его покажут на фестивале Миколайчук OPEN в международном конкурсе, традиционно проходит в Черновцах и специализируется на зрительском кино и где победителей определяют зрители и зрительницы.

"Luz": смотрите онлайн видео о фильме

"Сладкая жизнь" (La Dentellière, 1977) – хрупкость на грани излома

В начале своей карьеры Юппер создала образ молчаливой, почти прозрачной молодой женщины в фильме Клода Горетты. Ее героиня – парикмахер, чей мир распадается, когда ее несчастливая любовь разрушает веру в людей. Это еще не та Изабель Юппер, которую мы знаем сегодня, но уже тогда в ее тишине было больше силы, чем во многих криках.

"Сладкая жизнь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пианистка" (La Pianiste, 2001) – предел страсти и боли

Этот фильм Михаэля Ганеке стал поворотной точкой в карьере актрисы. Ее героиня – преподаватель консерватории с двойной жизнью, в которой классическая музыка граничит с жестокими сексуальными фантазиями. Роль принесла Юппер награду в Каннах, а зрителям – ощущение, что в кино можно показать любую темную страсть, если рядом актриса, способная воплотить ее с такой силой.

"Пианистка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Она" (Elle, 2016) – выживание сквозь насилие

В триллере Пола Верховена Юппер играет бизнесвумен, которая переживает изнасилование, но не подчиняется роли жертвы. Она решает противостоять, но в собственный, совершенно неожиданный способ. Эта роль принесла актрисе "Золотой глобус" и номинацию на Оскар. Но главное – еще раз доказала: Юппер умеет играть там, где другие просто не решаются появиться.

"Она": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фрэнки" (Frankie, 2019) – портрет в исчезновении

В камерной драме Айры Сакс Юппер играет известную актрису, которая знает о своей смертельной болезни и приглашает семью на последние каникулы. Этот фильм – о прощании, но без пафоса: спокойный, прозрачный, полный тишины. Роль Фрэнки – еще одно свидетельство того, как Юппер играет на тончайших струнах человеческой эмоциональности.

"Фрэнки": смотрите онлайн трейлер фильма

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