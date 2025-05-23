Ізабель Юппер не зупиняється. Вона продовжує ризикувати, шукати нові форми та кидати виклик шаблонам – і жанровим, і віковим. Її поява у Luz – ще одне підтвердження того, що великі акторки не старіють, а трансформуються. І побачити це українському глядачеві пощастить вже цього літа на Миколайчук OPEN.

Рекомендуємо Її не впізнати: як зараз виглядає наймолодша акторка України Єфросинія Мельник

"Luz" (2025) – відьма у пост rave-реальності

Одна з найсвіжіших і найнезвичніших ролей Юппер – у фільмі Luz аргентинської режисерки Флоренсії ді Консіо. Її героїня – загадкова жінка, яка, здається, живе поза часом і простором, наче шаманка техно-субкультури. Luz поєднує тілесність, гіпнотичну атмосферу й апокаліптичну естетику, а Юппер – центр цього занурення. Її образ – холодний і трансцендентний – розбиває уявлення про "вік" у кіно.

Цей фільм стане подією українського фестивального літа: вперше в Україні його покажуть на фестивалі Миколайчук OPEN у міжнародному конкурсі, що традиційно відбувається в Чернівцях і спеціалізується на глядацькому кіно й де переможців визначають глядачі та глядачки.

"Luz": дивіться онлайн відео про фільм

"Солодке життя" (La Dentellière, 1977) – тендітність на межі зламу

На початку своєї кар'єри Юппер створила образ мовчазної, майже прозорої молодої жінки у фільмі Клода Ґоретти. Її героїня – перукарка, чий світ розпадається, коли її нещасливе кохання руйнує віру в людей. Це ще не та Ізабель Юппер, яку ми знаємо сьогодні, але вже тоді в її тиші було більше сили, ніж у багатьох криках.

"Солодке життя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Піаністка" (La Pianiste, 2001) – межа пристрасті й болю

Цей фільм Міхаеля Ганеке став поворотною точкою в кар'єрі акторки. Її героїня – викладачка консерваторії з подвійним життям, у якому класична музика межує з жорстокими сексуальними фантазіями. Роль принесла Юппер нагороду в Каннах, а глядачам – відчуття, що в кіно можна показати будь-яку темну пристрасть, якщо поруч акторка, здатна втілити її з такою силою.

"Піаністка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вона" (Elle, 2016) – виживання крізь насильство

У трилері Пола Верховена Юппер грає бізнесвумен, яка переживає зґвалтування, але не підкорюється ролі жертви. Вона вирішує протистояти, але у власний, абсолютно неочікуваний спосіб. Ця роль принесла акторці "Золотий глобус" і номінацію на Оскар. Але головне – ще раз довела: Юппер вміє грати там, де інші просто не наважуються з'явитися.

"Вона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Френкі" (Frankie, 2019) – портрет у зникненні

У камерній драмі Айри Сакс Юппер грає відому акторку, яка знає про свою смертельну хворобу й запрошує родину на останні канікули. Цей фільм – про прощання, але без пафосу: спокійний, прозорий, сповнений тиші. Роль Френкі – ще одне свідчення того, як Юппер грає на найтонших струнах людської емоційності.

"Френкі": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, ми знайшли для вас найпопулярніший кримінальний бойовик на Netflix, який тримає в напрузі до фінальних титрів.