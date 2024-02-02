Как следствие, продюсер остался один с двумя детьми. Известно, что только осенью вышел фильм "Убийцы цветочного полнолуния", над которым он работал. Лента с участием Роберта Де Ниро и Леонардо Ди Каприо является претендентом на победу в категории "Лучший фильм" главной кинопремии "Оскар", которая состоится уже через месяц.

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Жена Брэдли Томаса покончила жизнь самоубийством

По данным СМИ, вечером 29 января Изабель Томас выпрыгнула с балкона отеля Angeleno в западном районе Лос-Анджелеса. Прибывшие на вызов, полицейские, обнаружили ее бездыханное тело возле бассейна. Примечательно, что на месте происшествия не было предсмертной записки.

Официальный отчет судмедэксперта подтвердил, что преждевременную смерть женщины квалифицировали как самоубийство, поскольку смертельные травмы Изабель получила именно в результате падения.

Личная жизнь Брэдли Томаса