Як наслідок, продюсер залишився сам з двома дітьми. Відомо, що лише восени вийшов фільм "Вбивці квіткової повні", над яким він працював. Стрічка за участі Роберта Де Ніро і Леонардо Ді Капріо є претендентом на перемогу в категорії "Найкращий фільм" головної кінопремії "Оскар", яка відбудеться вже за місяць.

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Дружина Бредлі Томаса покінчила життя самогубством

За даними ЗМІ, ввечері 29 січня Ізабель Томас вистрибнула з балкона готелю Angeleno в західному районі Лос-Анджелеса. Поліціянти, які прибули на виклик, виявили її бездиханне тіло біля басейну. Примітно, що на місці події не було передсмертної записки.

Офіційний звіт судмедексперта підтвердив, що передчасну смерть жінки кваліфікували як самогубство, оскільки смертельні травми Ізабель отримала саме в результаті падіння.

Особисте життя Бредлі Томаса