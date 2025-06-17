Где сейчас и как выглядит в жизни Ирина Мак, которая сыграла Кайдашиху в "Поймать Кайдаша"

Ирина Мак популярная украинская актриса, звезда сериала "Поймать Кайдаша". Именно она воплотила роль сварливой Кайдашихи, которая так полюбилась зрителю.

На счету актрисы более 50 киноработ, где она воплотила совершенно разных персонажей. В материале Кино 24 расскажем, где сейчас Ирина и как выглядит вне экранов.

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Где сейчас и как выглядит Ирина Мак

Ирина Мак работает в Киевском театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра уже более 20 лет. Правда, после начала полномасштабной войны в Украине спектакли были приостановлены, поскольку коллеги Ирины выехали за границу. Сама Ирина оставалась в Украине. Сейчас спектакли возобновились и снова радуют своих зрителей.

Хотя Ирина редко делится событиями из своей жизни в соцсетях, известно, что после начала войны она также продолжает сниматься в кинопроектах. В частности, приняла участие в сериале "Я – Надежда", который, кстати, доступен на стриминговой платформе Netflix.

"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

Ирина имеет четкую проукраинскую позицию, в частности по развитию качественного украинского кино. Она отмечала, что ее очень возмущало примирение после 2014 года: когда россияне на некоторое время исчезли из украинского пространства, но впоследствии начали массово возвращаться, сниматься в главных ролях. Они оставались звездами, тогда как украинские актеры – второстепенными.

По ее словам, условия труда для россиян и украинцев существенно отличались. Актриса отмечала, что с этим нужно покончить, ведь это – наша страна, и в Украине есть огромное количество талантливых актеров. Она убеждена, что мы способны создавать качественное украинское кино, и мир уже это признает.

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