Кому-то роль в сериале принесла огромную популярность и только помогла в развитии актерской карьеры, а для кого-то стала последней. 24 Канал предлагает посмотреть, как изменились звезды "Отчаянных домохозяек" за эти годы.

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"Отчаянные домохозяйки" – главное о сериале

Первая серия: 3 октября 2004 года

Последняя серия: 13 мая 2012 года

Количество сезонов: 8

Количество серий: 180

События разворачиваются на Глициниевой Аллее, расположенной в вымышленном городке Феарвью. Главными героинями являются домохозяйки, о жизни которых рассказывается от имени умершей соседки. Женщины сталкиваются с домашним насилием, посвящают свою жизнь семье, обнаруживают преступления и жуткие тайны, спрятанные в их уютном районе на окраине города.

В ролях домохозяек:

Мэри Элис Янг – Бренда Стронг

– Бренда Стронг Сюзен Мейер – Терри Гэтчер

– Терри Гэтчер Линнет Скаво – Фелисити Гаффман

– Фелисити Гаффман Бри Ходж Ван Де Камп – Марсия Кросс

– Марсия Кросс Габриэль Солис – Ева Лонгория

– Ева Лонгория Идди Брит – Николет Шеридан

– Николет Шеридан Кэтрин Мэйфер – Дана Дилейни

– Дана Дилейни Робин Галлахер – Джули Бенц

– Джули Бенц Карен Макласки – Кэтрин Джустен

– Кэтрин Джустен Энджи Болен – Дреа де Маттео

– Дреа де Маттео Рени Перри – Ванесса Уильямс

– Ванесса Уильямс Бет Янг – Эмили Бергл

Также в сериале снимались:

Майк Делфино – Джеймс Томас Дентон

– Джеймс Томас Дентон Том Скаво – Дуг Севан

– Дуг Севан Орсон Ходж – Кайл Маклахлен

– Кайл Маклахлен Эндрю Ван Де Камп – Шон Пайфрум

– Шон Пайфрум Карлос Солис – Рикардо Антонио Чавира

– Рикардо Антонио Чавира Барбара Финн – Эрика Еленьяк

Как изменились актеры "Отчаянных домохозяек"



Терри Гетчер (Сюзен Мейер) / Коллаж 24 Канала



Фелисити Гаффман (Линет Скаво) / Коллаж 24 Канала



Марсия Кросс (Бри Ван Де Камп) / Коллаж 24 Канала



Ева Лонгория (Габриэль Солис) / Коллаж 24 Канала



Николет Шеридан (Идди Брит) / Коллаж 24 Канала



Рикардо Антонио Чавира (Карлос Солис) / Коллаж 24 Канала



Джеймс Дентон (Майк Дельфино) / Коллаж 24 Канала





Дреа де Маттео (Энджи Болен) / Коллаж 24 Канала