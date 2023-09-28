Кому-то роль в сериале принесла огромную популярность и только помогла в развитии актерской карьеры, а для кого-то стала последней. 24 Канал предлагает посмотреть, как изменились звезды "Отчаянных домохозяек" за эти годы.
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"Отчаянные домохозяйки" – главное о сериале
События разворачиваются на Глициниевой Аллее, расположенной в вымышленном городке Феарвью. Главными героинями являются домохозяйки, о жизни которых рассказывается от имени умершей соседки. Женщины сталкиваются с домашним насилием, посвящают свою жизнь семье, обнаруживают преступления и жуткие тайны, спрятанные в их уютном районе на окраине города.
В ролях домохозяек:
- Мэри Элис Янг – Бренда Стронг
- Сюзен Мейер – Терри Гэтчер
- Линнет Скаво – Фелисити Гаффман
- Бри Ходж Ван Де Камп – Марсия Кросс
- Габриэль Солис – Ева Лонгория
- Идди Брит – Николет Шеридан
- Кэтрин Мэйфер – Дана Дилейни
- Робин Галлахер – Джули Бенц
- Карен Макласки – Кэтрин Джустен
- Энджи Болен – Дреа де Маттео
- Рени Перри – Ванесса Уильямс
- Бет Янг – Эмили Бергл
Также в сериале снимались:
- Майк Делфино – Джеймс Томас Дентон
- Том Скаво – Дуг Севан
- Орсон Ходж – Кайл Маклахлен
- Эндрю Ван Де Камп – Шон Пайфрум
- Карлос Солис – Рикардо Антонио Чавира
- Барбара Финн – Эрика Еленьяк
Как изменились актеры "Отчаянных домохозяек"
Терри Гетчер (Сюзен Мейер) / Коллаж 24 Канала
Фелисити Гаффман (Линет Скаво) / Коллаж 24 Канала
Марсия Кросс (Бри Ван Де Камп) / Коллаж 24 Канала
Ева Лонгория (Габриэль Солис) / Коллаж 24 Канала
Николет Шеридан (Идди Брит) / Коллаж 24 Канала
Рикардо Антонио Чавира (Карлос Солис) / Коллаж 24 Канала
Джеймс Дентон (Майк Дельфино) / Коллаж 24 Канала
Дреа де Маттео (Энджи Болен) / Коллаж 24 Канала