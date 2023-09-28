Кому-то роль в сериале принесла огромную популярность и только помогла в развитии актерской карьеры, а для кого-то стала последней. 24 Канал предлагает посмотреть, как изменились звезды "Отчаянных домохозяек" за эти годы.

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"Отчаянные домохозяйки" – главное о сериале

События разворачиваются на Глициниевой Аллее, расположенной в вымышленном городке Феарвью. Главными героинями являются домохозяйки, о жизни которых рассказывается от имени умершей соседки. Женщины сталкиваются с домашним насилием, посвящают свою жизнь семье, обнаруживают преступления и жуткие тайны, спрятанные в их уютном районе на окраине города.

В ролях домохозяек:

  • Мэри Элис Янг – Бренда Стронг
  • Сюзен Мейер – Терри Гэтчер
  • Линнет Скаво – Фелисити Гаффман
  • Бри Ходж Ван Де Камп – Марсия Кросс
  • Габриэль Солис – Ева Лонгория
  • Идди Брит – Николет Шеридан
  • Кэтрин Мэйфер – Дана Дилейни
  • Робин Галлахер – Джули Бенц
  • Карен Макласки – Кэтрин Джустен
  • Энджи Болен – Дреа де Маттео
  • Рени Перри – Ванесса Уильямс
  • Бет Янг – Эмили Бергл

Также в сериале снимались:

  • Майк Делфино – Джеймс Томас Дентон
  • Том Скаво – Дуг Севан
  • Орсон Ходж – Кайл Маклахлен
  • Эндрю Ван Де Камп – Шон Пайфрум
  • Карлос Солис – Рикардо Антонио Чавира
  • Барбара Финн – Эрика Еленьяк

Как изменились актеры "Отчаянных домохозяек"


Терри Гетчер (Сюзен Мейер) / Коллаж 24 Канала


Фелисити Гаффман (Линет Скаво) / Коллаж 24 Канала


Марсия Кросс (Бри Ван Де Камп) / Коллаж 24 Канала


Ева Лонгория (Габриэль Солис) / Коллаж 24 Канала


Николет Шеридан (Идди Брит) / Коллаж 24 Канала


Рикардо Антонио Чавира (Карлос Солис) / Коллаж 24 Канала


Джеймс Дентон (Майк Дельфино) / Коллаж 24 Канала


Дреа де Маттео (Энджи Болен) / Коллаж 24 Канала