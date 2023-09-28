Комусь роль у серіалі принесла шалену популярність та лише допомогла у розвитку акторської кар'єри, а для когось стала останньою. 24 Канал пропонує подивитися, як змінилися зірки "Відчайдушних домогосподарок" за ці роки.
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"Відчайдушні домогосподарки" – головне про серіал
Події розгортаються на Гліцинієвій Алеї, що розташована у вигаданому містечку Феарв'ю. Головними героїнями є домогосподарки, про життя яких розповідається від імені їхньої померлої сусідки. Жінки стикаються з домашнім насиллям, присвячують своє життя сім'ї, виявляють злочини та моторошні таємниці, які сховані в їхньому затишному районі на околиці міста.
У ролях домогосподарок:
- Мері Еліс Янг – Бренда Стронг
- Сюзен Мейер – Тері Гетчер
- Лінет Скаво – Фелісіті Гаффман
- Брі Ходж-Ван Де Камп – Марсія Кросс
- Габріель Соліс – Єва Лонгорія
- Ідді Бріт – Ніколет Шерідан
- Кетрін Мейфер – Дана Ділейні
- Робін Галлахер – Джулі Бенц
- Карен Макласкі – Кетрін Джустен
- Енджі Болен – Дреа де Маттео
- Рені Пері – Ванесса Вільямс
- Бет Янг – Емілі Бергл
Також у серіалі знімались:
- Майк Делфіно – Джеймс Томас Дентон
- Том Скаво – Дуг Севан
- Орсон Ходж – Кайл Маклахлен
- Ендрю Ван Де Камп – Шон Пайфрум
- Карлос Соліс – Рікардо Антоніо Чавіра
- Барбара Фінн – Еріка Еленьяк
Як змінилися актори "Відчайдушних домогосподарок"
Тері Гетчер (Сюзен Меєр) / Колаж 24 Каналу
Фелісіті Гаффман (Лінет Скаво) / Колаж 24 Каналу
Марсія Кросс (Брі Ван Де Камп) / Колаж 24 Каналу
Єва Лонгорія (Габріель Соліс) / Колаж 24 Каналу
Ніколет Шерідан (Ідді Бріт) / Колаж 24 Каналу
Рікардо Антоніо Чавіра (Карлос Соліс) / Колаж 24 Каналу
Джеймс Дентон (Майк Дельфіно) / Колаж 24 Каналу
Дреа де Маттео (Енджі Болен) / Колаж 24 Каналу