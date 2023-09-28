Комусь роль у серіалі принесла шалену популярність та лише допомогла у розвитку акторської кар'єри, а для когось стала останньою. 24 Канал пропонує подивитися, як змінилися зірки "Відчайдушних домогосподарок" за ці роки.

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"Відчайдушні домогосподарки" – головне про серіал

Події розгортаються на Гліцинієвій Алеї, що розташована у вигаданому містечку Феарв'ю. Головними героїнями є домогосподарки, про життя яких розповідається від імені їхньої померлої сусідки. Жінки стикаються з домашнім насиллям, присвячують своє життя сім'ї, виявляють злочини та моторошні таємниці, які сховані в їхньому затишному районі на околиці міста.

У ролях домогосподарок:

  • Мері Еліс Янг – Бренда Стронг
  • Сюзен Мейер – Тері Гетчер
  • Лінет Скаво – Фелісіті Гаффман
  • Брі Ходж-Ван Де Камп – Марсія Кросс
  • Габріель Соліс – Єва Лонгорія
  • Ідді Бріт – Ніколет Шерідан
  • Кетрін Мейфер – Дана Ділейні
  • Робін Галлахер – Джулі Бенц
  • Карен Макласкі – Кетрін Джустен
  • Енджі Болен – Дреа де Маттео
  • Рені Пері – Ванесса Вільямс
  • Бет Янг – Емілі Бергл

Також у серіалі знімались:

  • Майк Делфіно – Джеймс Томас Дентон
  • Том Скаво – Дуг Севан
  • Орсон Ходж – Кайл Маклахлен
  • Ендрю Ван Де Камп – Шон Пайфрум
  • Карлос Соліс – Рікардо Антоніо Чавіра
  • Барбара Фінн – Еріка Еленьяк

Як змінилися актори "Відчайдушних домогосподарок"


Тері Гетчер (Сюзен Меєр) / Колаж 24 Каналу


Фелісіті Гаффман (Лінет Скаво) / Колаж 24 Каналу


Марсія Кросс (Брі Ван Де Камп) / Колаж 24 Каналу


Єва Лонгорія (Габріель Соліс) / Колаж 24 Каналу


Ніколет Шерідан (Ідді Бріт) / Колаж 24 Каналу


Рікардо Антоніо Чавіра (Карлос Соліс) / Колаж 24 Каналу


Джеймс Дентон (Майк Дельфіно) / Колаж 24 Каналу


Дреа де Маттео (Енджі Болен) / Колаж 24 Каналу