Кино Киноновости В новом сериале "Эль" появился украинский бренд, одежду которого носят мировые звезды
14 июля, 12:00
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В новом сериале "Эль" появился украинский бренд, одежду которого носят мировые звезды

Людмила Онуфреив

Пока одни внимательно следят за сюжетом нового сериала "Элль", другие уже изучают гардероб главной героини буквально кадр за кадром. И не зря: среди американского глянца и дизайнерских образов внимательные зрители заметили украинский акцент.

В одном из самых ожидаемых сериалов июля в эпизодах приквела к культовому сериалу "Блондинка в законе" появился Baker Boy от Руслана Багинского.


Украинский бренд появился в сериале "Эль" / Скриншот из сериала

Кстати, это далеко не первый выход Ruslan Baginskiy на мировую арену. Головные уборы украинского дизайнера уже не раз выбирали мировые знаменитости – от Беллы Хадид и Джиджи Хадид до Мадонны, Бейонсе и Тейлор Свифт.

И пока кто-то до сих пор спорит, может ли мода быть частью культурной дипломатии, украинские бренды просто продолжают появляться в голливудских проектах. Без лишнего шума, но очень заметно.

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