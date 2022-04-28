"Я с 2014 знаком с куском г*вна": Цымбалюк осудил Батырева и Пчелу, поддержавших войну
Актер "Крепостной" Тарас Цымбалюк отреагировал на высказывания российских коллег Батырева и Пчелу, поддержавших войну против Украины. Сегодня ему стыдно за дружбу с ними.
Как сообщает 24 канал, Тарас Цымбалюк ранее уже осуждал российских знаменитостей. В частности, под горячую руку актера попали Регина Тодоренко, Нурлан Сабуров и даже Светлана Лобода. Сегодня ему стыдно за Антона Батырева, с которым он общался с 2014 года и Дмитрия Пчелу.
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Тарас Цымбалюк осудил Батырева и Пчелу, поддержавших войну
В сторис актер распространил собственное сообщение с фотографией, на которой он занимает Антона Батырева.
Мне очень стыдно, что с 2014 года я знаком с этим куском г*вна. Стыдно, что мы регулярно пересекались на съемочной площадке. Фото я специально не удаляю, чтобы помнить как не должно быть в будущем!
– подписал фото Цымбалюк.
Цымбалюк осудил Батырева / Скриншот сторис
В еще одном сторис Цимбалюк прокомментировал позицию Дмитрия Пчелы.
"Я русский и не стыжусь этого". Это Дима, безвылазно сидевший в Киеве, решил так прокомментировать ситуацию,
– написал Цымбалюк.
Цымбалюк осудил Пчелу / Скриншот сторис
Антон Батырев вместе с Дмитрием Пчелой снимались во многих украинских и российских проектах. После того как Россия напала на Украину, Батырев заявил, что ему не стыдно быть россиянином, а к своему сообщению прикрепил картинку с символом Z и георгиевской лентой. В то же время Пчела обнародовал черный квадрат и написал "Нет войне". Позже он не высказывался в поддержку Украины.
Недавно Батырева осудили Андрей Фединчик, который сейчас служит в ТРО, и его жена Наталья Денисенко, обучающая украинскому языку онлайн.