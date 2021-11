"Я есть Грут", "Чип и Дейл", "Мисс Марвел": Disney+ анонсировала проекты, которые выйдут к 2023

Disney+ в рамках своей второй годовщины 12 ноября презентовали новые фильмы и сериалы стриминга, которые выйдут до 2023 года. Среди ожидаемых премьер: "Мисс Марвел", 33 сезон "Симпсонов", "Женщина Халк", "Чип и Дейл", "Я есть Грут" и другие.

Недавно Disney+ показала свежий трейлер римейка "Один дома". Что получится у Disney, Marvel, Pixar в 2021 – 2023 годах – читайте в материале.

Читайте также Студия Marvel рассекретила даты премьер своих полнометражных проектов до 2024 года

Оби-Ван Кеноби / Obi-Wan Kenobi

Юэн Макгрегор и режиссер Дебора Чоу поделились эксклюзивным взглядом на сериал с закадровыми сценами и концепт-артом Оби-Вана Кеноби и Дарта Вейдера. Сериал выйдет на Disney Plus в 2022 году.

Люди Икс '97: / X-Men ‘97:

Новый анимационный сериал от Marvel Studios исследует истории из культовой хронологии 1990-х оригинального сериала "Люди Икс".



X-Men ‘97: / Фото из твиттера Disney

Лунный рыцарь / Moon Knight

"Лунный рыцарь" с Оскаром Айзеком в главной роли покажет историю героя, страдающего диссоциативным расстройством идентичности. Многие идентичности, которые живут внутри него, оказываются вовлеченными в смертельную войну богов на фоне современного и Древнего Египта. Сериал выйдет на Disney+ в 2022 году.

Женщина-Халк / She-Hulk

В этом первом образе Татьяна Маслани сыграет Дженнифер Уолтерс, известную как She-Hulk, юристку, которая специализируется на юридических делах, ориентированных на сверхчеловека. Марк Руффало и Тим Рот вернутся в роли Халка и Емиля Блонски в сериале, который выйдет в 2022 году.

Мисс Марвел / Ms. Marvel

В первом взгляде на Ms. Marvel – Иман Веллани сыграет Камалу Хан – 16-летнюю пакистанскую американку, которая является художником, игроком и огромным поклонником Капитана Марвела. Камала всегда пыталась найти свое место в мире, пока не получила суперсилу, как герои, за которыми она наблюдала.

Кстати Сильвестр Сталлоне снова сыграет в "стражей галактиках": что известно о фильме

Агата: Дом Харкнесса / Agatha: House of Harkness

Кэтрин Хан возвращается в роли Агаты Харкнесс из "Вандавижн" в ее собственном сериале, а Джек Шефер возвращается как главный сценарист.

Человек-паук / Spider-Man: Freshman Year

Этот новый анимационный сериал рассказывает о Питере Паркере на пути к тому, чтобы стать Человеком-пауком в MCU, со стилем, который отмечает ранние корни персонажа в комиксах.

Эхо / Echo

"Соколиный глаз" представит Алакуа Кокса в роли персонажа Майи Лопес, а также Эхо, глухой индейской героини, которая получит собственную серию на Disney Plus.

Зомби Marvel / Marvel Zombies

Новый анимационный сериал от Marvel Studios переосмысливает вселенную Marvel с новыми героями, которые борются с зомби.

Железное сердце / Ironheart

В сериале "Железное Сердце" Доминик Торн сыграет роль Рири Уильямса, гениального изобретателя, создающего самый современный бронежилет со времен Железного человека.

Тайное вторжение / Secret Invasion

Ник Фьюри, Сэмюэл Лерой Джексон и Бен Мендельсон объединяются в этой серии комиксов о фракции Скруллов, меняющих форму, которые годами проникают на Землю.

Я есть Грут / I Am Groot

Серия оригинальных короткометражных фильмов рассказывает о ранних днях детства малыша Грута и его проблемах в космосе.

Интересно Анджелина Джоли гордится, что Marvel отказалась вырезать ЛГБТ-сцены из "Вечных"

Что если…?, 2 сезон / What If…?

Наблюдатель возвращается, чтобы познакомиться с новыми героями и исследовать новые странные миры в мультивселенной.

Willow

Уорвик Дэвис, звезда оригинального фильма Willow, представляет актеров Руби Крус, Эрин Келлиман, Элли Бамбер, Тони Револори и Демпси Брик для сиквела, который выйдет на Disney Plus в 2022 году.

Под шлемом: наследие Бобы Фетта / Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett

Этот выпуск посвящен происхождению и наследию Боба Фетта, который в декабре получает собственную серию "Книга Бобы Фетта".

Тиана / Tiana

Стелла Мэги станет режиссером и сценаристом нового длинного музыкального сериала "Тиана", который выйдет на Disney Plus в 2023 году. В сериале Тиана отправляется в новое грандиозное приключение в роли новоиспеченной принцессы Мельдонии.

Зверополис+ / Zootopia+

"Зверополис+" выйдет на Disney Plus в 2022 году.

Тачки на дороге / Cars on the Road

В этом мультсериале, который будет транслироваться в 2022 году, Мэтр и Молния Маккуин из "Тачек" отправляются в путешествие.



Cars on the Road / Фото из твиттера Disney

Фокус покус 2 / Hocus Pocus 2

Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими возвращаются в роли сестер Сандерсон в фильме "Фокус покус 2", продолжении классического фильма о Хэллоуине, премьера которого состоится осенью 2022 года на Disney Plus.

Ледниковый период: Приключения Бака Уайльда / The Ice Age Adventures of Buck Wild

Саймон Пегг вернулся в роли Бака в абсолютно новом фильме "Приключения Ледникового периода Бака Уайльда", премьера которого состоится 28 января 2022 года на Disney Plus.

Бэймакс / Baymax

Новый мультик посвящен одноименному персонажу из мультфильма "Супер шестерка". Релиз – летом 2022 года.

Хроники Спайдервика / The Spiderwick Chronicles

Disney Plus анонсировал новую адаптацию сериала "Хроники Спайдервика", современной истории о совершеннолетии в сочетании с фантастическими приключениями. Сериал, основанный на книгах-бестселлерах, рассказывает о семье Грейс – братья-близнецы Джаред и Саймон, их сестра Мэллори и мать Хелен переезжают в свой полуразрушенный дом предков и начинают разгадывать тайну о своем прапрадеде, который однажды открыл тайный и сказочный мир, существующий параллельно их миру.

Буратино / Pinocchio

Премьера "Буратино" на Disney Plus состоится осенью 2022 года.

The Beatles: Вернись / The Beatles: Get Back

Смотрите ниже новый клип из будущих документальных сериалов Питера Джексона The Beatles: Get Back, в котором легендарная группа исполняет I've Got a Feelin». Релиз на Disney Plus-25 ноября 2021 года.

Чип и Дейл: Спасатели / Chip ‘n Dale: Rescue Rangers

Джон Малейни и Энди Сэмберг озвучивают Чипа и Дейла в этом гибридном фильме, который выйдет в Disney Plus весной 2022 года.

Limitless With Chris Hemsworth

Крис Хемсворт открывает весь потенциал человеческого тела в этой серии из шести частей от National Geographic, которая будет транслироваться в 2022 году.

Добро пожаловать на Землю / Welcome to Earth

Уилл Смит исследует величайшие чудеса Земли в этой оригинальной серии из шести частей от National Geographic, которая будет транслироваться 8 декабря 2021 года.

Золушка / Sneakerella

Действие этого фильма происходит в Нью-Йоркской субкультуре сникерхедов, и этот фильм рассказывает о гендерном повороте в сказке "Золушка". Премьера состоится на Disney Plus 18 февраля 2022 года.

Гордая семья: громче и гордее / The Proud Family: Louder and Proude

Новое шоу, основанное на сериале Disney Channel 2000-х, начнет транслироваться в феврале 2022 года.