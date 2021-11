"Я є Ґрут", "Чіп і Дейл", "Міс Марвел": Disney+ анонсувала проєкти, які вийдуть до 2023 року

Disney+ у межах своєї другої річниці 12 листопада презентували нові фільми та серіали стрімінгу, які вийдуть до 2023 року. Серед очікуваних прем’єр: "Міс Марвел", 33 сезон "Сімпсонів", "Жінка Халк", "Чіп і Дейл", "Я є Ґрут" та інші.

Нещодавно Disney+ показала свіжий трейлер римейку "Сам удома". Що вийде у Disney, Marvel, Pixar у 2021 – 2023 роках – читайте у матеріалі.

Читайте також Студія Marvel розсекретила дати прем'єр своїх повнометражних проєктів до 2024 року

Обі-Ван Кенобі / Obi-Wan Kenobi

Юен Мак-Грегор та режисер Дебора Чоу поділилися ексклюзивним поглядом на серіал із закадровими кадрами та концепт-артом Обі-Вана Кенобі та Дарта Вейдера. Серіал вийде на Disney Plus у 2022 році.

Люди Ікс '97: / X-Men ‘97:

Новий анімаційний серіал від Marvel Studios досліджує історії з культової хронології 1990-х оригінального серіалу "Люди Ікс".



X-Men ‘97: / Фото з твітеру Disney

Місячний Лицар / Moon Knight

"Місячний лицар" з Оскаром Айзеком у головній ролі покаже історію героя, який страждає на дисоціативний розлад ідентичності. Багато ідентичностей, які живуть всередині нього, опиняються втягненими у смертельну війну богів на тлі сучасного та стародавнього Єгипту. Серіал вийде на Disney+ у 2022 році.

Жінка-Халк / She-Hulk

У цьому першому образі Тетяна Маслані зіграє Дженніфер Волтерс, відома як She-Hulk, юристку, яка спеціалізується на юридичних справах, орієнтованих на надлюдину. Марк Руффало і Тім Рот повернуться в ролі Халка та Еміля Блонські в серіалі, який вийде у 2022 році.

Міс Марвел / Ms. Marvel

У першому погляді на Ms. Marvel – Іман Веллані зіграє Камалу Хан — 16-річну пакистанську американку, яка є художником, гравцем і величезним шанувальником Капітана Марвела. Камала завжди намагалася знайти своє місце у світі, поки не отримала суперсилу, як герої, за якими вона спостерігала.

До речі Сильвестр Сталлоне знову зіграє у "Вартових галактиках": що відомо про фільм

Аґата: Дім Гаркнесса / Agatha: House of Harkness

Кетрін Хан повертається в ролі Аґата Гаркнесс з "ВандаВіжн" у її власному серіалі, а Джек Шефер повертається як головний сценарист.

Людина-павук / Spider-Man: Freshman Year

Цей новий анімаційний серіал розповідає про Пітера Паркера на шляху до того, щоб стати Людиною-павуком у MCU, зі стилем, який відзначає раннє коріння персонажа в коміксах.

Ехо / Echo

"Соколине око" представить Алакуа Коксу ролі персонажа Майї Лопес, а також Ехо, глухої індіанської героїні, яка отримає власну серію на Disney Plus.

Зомбі Marvel / Marvel Zombies

Новий анімаційний серіал від Marvel Studios переосмислює Всесвіт Marvel з новими героями, які борються з зомбі.

Залізне серце / Ironheart

У серіалі "Залізне серце" Домінік Торн зіграє роль Рірі Вільямса, геніального винахідника, який створює найсучасніший бронежилет з часів Залізної людини.

Таємне вторгнення / Secret Invasion

Нік Ф’юрі, Семюел Лірой Джексон та Бен Мендельсон об’єднуються в цій серії коміксів про фракцію Скруллів, які змінюють форму, які роками проникають на Землю.

Я є Ґрут / I Am Groot

Серія оригінальних короткометражних фільмів розповідає про ранні дні дитинства малюка Ґрута і його проблеми в космосі.

Цікаво Анджеліна Джолі пишається, що Marvel відмовилася вирізати ЛГБТ-сцени з "Вічних"

Що коли…?, 2 сезон / What If…?

Спостерігач повертається, щоб познайомитися з новими героями та досліджувати нові дивні світи у мультивсесвіті.

Willow

Уорвік Девіс, зірка оригінального фільму Willow, представляє акторів Рубі Крус, Ерін Келліман, Еллі Бамбер, Тоні Револорі та Демпсі Брик для сиквелу, який вийде на Disney Plus у 2022 році.

Під шоломом: Спадщина Бобі Фетта / Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett

Цей випуск присвячений походженням і спадщині Боба Фетта, який у грудні отримує власну серію "Книга Боби Фетта".

Тіана / Tiana

Стелла Мегі стане режисером і сценаристом нового довгого музичного серіалу "Тіана", який вийде на Disney Plus у 2023 році. У серіалі Тіана відправляється у нову грандіозну пригоду в ролі новоспеченої принцеси Мельдонії.

Зоотрополіс+ / Zootopia+

"Зоотрополіс+" вийде на Disney Plus у 2022 році.

Автомобілі на дорозі / Cars on the Road

У цьому мультсеріалі, який транслюватиметься у 2022 році, Мейтер і Блискавка Маккуїн з "Тачок" відправляються в подорож.



Cars on the Road / Фото з твітеру Disney

Фокус-покус 2 / Hocus Pocus 2

Бетт Мідлер, Сара Джессіка Паркер і Кеті Наджимі повертаються в ролі сестер Сандерсон у фільмі "Фокус-покус 2", продовженні класичного фільму про Геловін, прем’єра якого відбудеться восени 2022 року на Disney Plus.

Льодовиковий період: Пригоди Бака Вайлда / The Ice Age Adventures of Buck Wild

Саймон Пегг повернувся в ролі Бака в абсолютно новому фільмі "Пригоди Льодовикового періоду Бака Вайлда", прем’єра якого відбудеться 28 січня 2022 року на Disney Plus.

Беймакс / Baymax

Новий мультик присвячений однойменному персонажу з мультфільму "Супер шістка". Реліз – влітку 2022 року.

Хроніки Спайдервіка / The Spiderwick Chronicles

Disney Plus анонсував нову адаптацію серіалу "Хроніки Спайдервіка", сучасної історії про повноліття в поєднанні з фантастичними пригодами. Серіал, заснований на книгах-бестселерах, розповідає про сім'ю Грейс – брати-близнюки Джаред і Саймон, їхня сестра Меллорі та мати Хелен переїжджають у свій напівзруйнований дім предків і починають розгадувати таємницю про свого прапрадіда, який одного разу відкрив таємний і казковий світ, що існує паралельно їхньому.

Буратіно / Pinocchio

Прем’єра "Буратіно" на Disney Plus відбудеться восени 2022 року.

The Beatles: Повернись / The Beatles: Get Back

Дивіться нижче новий кліп із майбутніх документальних серіалів Пітера Джексона The Beatles: Get Back, в якому легендарний гурт виконує I’ve Got a Feelin». Реліз на Disney Plus – 25 листопада 2021 року.

Чіп і Дейл: Рятувальники / Chip ‘n Dale: Rescue Rangers

Джон Мулейні та Енді Семберг озвучують Чіпа і Дейла в цьому гібридному фільмі, який вийде в Disney Plus навесні 2022 року.

Limitless With Chris Hemsworth

Кріс Гемсворт відкриває весь потенціал людського тіла в цій серії з шести частин від National Geographic, яка транслюватиметься у 2022 році.

Ласкаво просимо на Землю / Welcome to Earth

Вілл Сміт досліджує найбільші чудеса Землі в цій оригінальній серії з шести частин від National Geographic, яка транслюватиметься 8 грудня 2021 року.

Попелюшка / Sneakerella

Дія цього фільму відбувається в нью-йоркській субкультурі снікерхедів, і цей фільм розповідає про гендерний поворот у казці "Попелюшка". Прем'єра відбудеться на Disney Plus 18 лютого 2022 року.

Горда сім'я: голосніше і гордіше / The Proud Family: Louder and Proude

Нове шоу, засноване на серіалі Disney Channel 2000-х, почне транслюватися в лютому 2022 року.