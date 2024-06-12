Украинский фильм "Я и Феликс" вышел на Netflix: чем он особенный

На стриминговой платформе Netflix появляется все больше украинских фильмов. Последним дополнением к коллекции стала лента "Я и Феликс".

В материале Кино 24 вы сможете узнать больше о содержании фильма. А также прочитаете, в чем особенность этой картины.

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На Netflix вышел фильм "Я и Феликс"

Фильм "Я и Феликс" рассказывает историю о взрослении парня Тимофея в 90-х годах. Перед зрителем разворачивается жизнь главного героя: его семья, друзья, первая любовь. Однако особое место в жизни Тимофея занимает бывший контрразведчик Феликс, который становится не только другом, но и частью его семьи.

Сюжет развивается на фоне бурных 1990-х годов, и весь фильм воспроизведен через призму детского восприятия, что придает ему особую эмоциональность и аутентичность.

"Я и Феликс": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие еще украинские фильмы можно посмотреть на Netflix

"Тесто"

"Довбуш"

"Памфир"

"Мавка. Лесная песня"

"Мои мысли тихие"

"Снайпер. Белый ворон"

"Щедрик"

"Поводырь"

"Люксембург, Люксембург"

"Другой Франко" и другие.

На стриминговых платформах все чаще выходят украинские фильмы, что свидетельствует о развитии молодого украинского кинематографа даже в самые темные времена. Поэтому выбирайте что-то для просмотра и наслаждайтесь украинскими фильмами онлайн.