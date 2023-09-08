В сети картину назвали первым украинским фильмом о взрослой онкологии. Известно, что во время работы над фильмом режиссер общалась с людьми, имеющими историю рака, передает 24 Канал.

Читайте еще От интриг к адреналину: 5 крутых сериалов о ставках на спорт и азартных играх

"Я, Нина": о чем фильм

Главные роли сыграли актеры Ксения Хижняк, Максим Панченко ("Красный. Без линии фронта"), Алексей Тритенко ("Я работаю на кладбище", "Круты 1918"), Игорь Колтовский ("Плохие дороги", "Красный"). По словам Янины Соколовой, у всех персонажей есть реальные прототипы в жизни.

По сюжету Нина Сокол – сильная личность, не только привлекательная, но и успешная телеведущая. Ее жизнь подобна роскошной мозаике: любовь, карьера, поклонники. Однако в мгновение ока ужасная новость разрушает все, к чему эта звезда так упорно стремилась. Именно это препятствие заставляет его понять, кто он на самом деле, и что самое важное в жизни.

"Я, Нина": смотрите трейлер

Как фильм восприняли украинские зрители

Несмотря на все трудности, с которыми авторы столкнулись во время работы над фильмом, он вышел на экраны. Украинцы отмечают, что снять картину "Я, Нина" – очень смелая идея, потому что, учитывая, какой уровень канцерофобии в обществе, есть риски, что люди просто не захотят/боятся смотреть историю о женщине, проходящей лечение рака. Но его должен посмотреть каждый, чтобы понимать глубину проблемы". Больше отзывов в сети: