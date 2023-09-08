В сети картину назвали первым украинским фильмом о взрослой онкологии. Известно, что во время работы над фильмом режиссер общалась с людьми, имеющими историю рака, передает 24 Канал.
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"Я, Нина": о чем фильм
Главные роли сыграли актеры Ксения Хижняк, Максим Панченко ("Красный. Без линии фронта"), Алексей Тритенко ("Я работаю на кладбище", "Круты 1918"), Игорь Колтовский ("Плохие дороги", "Красный"). По словам Янины Соколовой, у всех персонажей есть реальные прототипы в жизни.
По сюжету Нина Сокол – сильная личность, не только привлекательная, но и успешная телеведущая. Ее жизнь подобна роскошной мозаике: любовь, карьера, поклонники. Однако в мгновение ока ужасная новость разрушает все, к чему эта звезда так упорно стремилась. Именно это препятствие заставляет его понять, кто он на самом деле, и что самое важное в жизни.
"Я, Нина": смотрите трейлер
Как фильм восприняли украинские зрители
Несмотря на все трудности, с которыми авторы столкнулись во время работы над фильмом, он вышел на экраны. Украинцы отмечают, что снять картину "Я, Нина" – очень смелая идея, потому что, учитывая, какой уровень канцерофобии в обществе, есть риски, что люди просто не захотят/боятся смотреть историю о женщине, проходящей лечение рака. Но его должен посмотреть каждый, чтобы понимать глубину проблемы". Больше отзывов в сети:
- "Надеюсь, что после этого фильма люди поймут насколько взрослая онкология актуальна, что таких героев, как в фильме в Украине более 1 миллиона. Война уже влияет уже на то, что количество людей с диагностированным раком на поздних стадиях увеличится и нужно до этого готовиться. А у изголовья нашего общества все еще темный лес, относительно рака и люди до сих пор верят в психосоматику, лечение содой и грибом Радуга";
- "Фильм непростой. Во-первых, потому что о раке, во-вторых, потому что это не голливудского толка жизнеутверждающая история вроде украинского "Пульса", а европейская драма, которую хоть сейчас в Канны отправляй";
- "На самом деле ни одного фильма в прокате я не ожидала так, как "Я, Нину". Возможно потому, что в его основе – реальная история Янины Соколовой – история борьбы с онкологией, история тяжелая, но вместе с тем и вдохновляющая. Вдохновляющая на победу!";
- "С этим страшным заболеванием ежедневно сталкиваются тысячи людей. И история героини фильма, как и самой Янины Соколовой, должна вдохновить борьбу";
- "Нет слов, очень тяжело. Очень красиво. Надо идти смотреть, потому что с таким надо сталкиваться";
- "Кропотливая работа, сплетенная как кружево с любовью о борьбе за жизнь";
- "Сходите на наше кино в кинотеатры, не бойтесь его, оно красивое, талантливое, важное сегодня и для многих и даже с юмором!".