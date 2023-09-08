У мережі картину назвали першим українським фільмом про дорослу онкологію. Відомо, що під час роботи над фільмом режисерка спілкувалась з людьми, які мають історію раку, передає 24 Канал.
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"Я, Ніна": про що фільм
Головні ролі зіграли актори Ксенія Хижняк, Максим Панченко ("Червоний. Без лінії фронту"), Олексій Тритенко ("Я працюю на цвинтарі", "Крути 1918"), Ігор Колтовський ("Погані дороги", "Червоний"). За словами Яніни Соколової, всі персонажі мають реальних прототипів у житті.
За сюжетом, Ніна Сокіл – сильна особистість, не лише приваблива, а й успішна телеведуча. Її життя подібне до розкішної мозаїки: кохання, кар'єра, прихильники. Однак в одну мить жахлива новина руйнує все, до чого ця зірка так наполегливо прагнула. Саме ця перешкода змушує її зрозуміти, хто вона насправді, і що є найважливішим у житті.
"Я, Ніна": дивіться трейлер
Як стрічку сприйняли українські глядачі
Попри всі труднощі, з якими автори стикнулися під час роботи над фільмом, він таки вийшов на екрани. Українці зазначають, що зняти картину "Я, Ніна" – дуже смілива ідея, бо, враховуючи, який рівень канцерофобії в суспільстві, є ризики, що люди просто не захочуть/боятимуться дивитись історію про жінку, що проходить лікування раку. Але його має подивитись кожен, щоб розуміти глибину проблеми". Більше відгуків у мережі:
- "Маю надію, що після цього фільму люди зрозуміють наскільки доросла онкологія на часі, що таких героїв, як у фільмі в Україні понад 1 мільйон. Війна вже впливає вже на те, що кількість людей із діагностованим раком на пізніх стадіях збільшиться і треба до цього готуватись. А в головах у нашого суспільства все ще темний ліс, щодо раку і люди досі вірять в психосоматику, лікування содою і грибом Веселка";
- "Фільм непростий. По-перше, тому що про рак, по-друге, бо це не голлівудського штибу життєствердна історія на кшталт українського "Пульсу", а європейська драма, яку хоч зараз у Канни відправляй";
- "Насправді жодного фільму в прокаті я не чекала так, як "Я, Ніну". Можливо тому, що в його основі – реальна історія Яніни Соколової – історія боротьби з онкологією, історія тяжка, але разом з тим і надихаюча. Надихаюча на перемогу!";
- "З цим страшним захворюванням щоденно стикаються тисячі людей. І історія героїні фільму, як і самої Яніни Соколової, має надихнути на боротьбу";
- "Нема слів, дуже важко. Дуже красиво. Треба іти дивитися, бо з таким треба стикатися";
- "Кропітка робота, сплетена як мереживо із любов'ю про боротьбу за життя";
- "Сходіть на наше кіно в кінотеатри, не бійтесь його, воно красиве, талановите, важливе сьогодні й для багатьох і навіть з гумором!".