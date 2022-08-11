Фильм основывается на одноименном сборнике Павла "Паштета" Белянского и рассказывает историю киевского архитектора Саши. Об этом 24 канала рассказала пресс-служба фильма.

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"Я работаю на кладбище" – с 15 сентября в кинотеатрах Украины

Директор кинотеатрального направления FILM.UA Distribution уверяет: "Я работаю на кладбище" – бренд. И с этим трудно поспорить прежде всего потому, что у фильма есть прекрасная фестивальная история. А еще это кино о жизни. Уверяю, что название – лишь хитрый способ загнать зрителя в пределы собственного мировосприятия, чтобы после просмотра появился так называемый "вау-эффект".

Как известно, фильм с 2021 года принимает участие в конкурсных программах признанных международных кинофестивалей и собирает награды. В частности, "Я работаю на кладбище" получил:

победу в номинации "Лучший полнометражный фильм" на Munich Film Award 2021;

победу Виталия Салия, исполнителя главной роли в фильме, в номинации "Лучший актер" по версии Национального союза кинокритиков "Киноколо" в 2021 году;

награду в номинации за "Лучшую операторскую работу" на Montelupo Fiorentino International Independent Film Festival 2021;

победу в номинации "Лучший постер" по версии Red Movie Awards в 2021 году.

Картина принимала участие в конкурсных программах фестивалей:

КМКФ "Молодость";

Ferrara International Film Festival;

Warsaw International Film Festival;

British Independent Film Festival;

AFIN International Film Festival;

Stockholm Independent Film Festival;

International Film Festival Prague в 2022 году.

Что интересно, по жанровым особенностям фильм "Я работаю на кладбище" является новым явлением для нашего кинематографа, ярким представителем периода "новой волны", который объединил интересную, необычную историю, прекрасный актерских каст и сильное желание создателей открыть украинцам новую веху отечественного. кинематографа.

Жизнь нашего фильма испытывала трудности вместе со своими авторами и создателями. Кто-то из нас на фронте, кто-то помогает тем, кто на фронте, кто-то уже покинул этот мир, а кто-то покинул свой дом, спасаясь от войны. Несмотря на все фильм "Я работаю на кладбище" наконец-то получает полноценную жизнь – прокат в кинотеатрах Украины,

– поделился продюсер фильма Андрей Корниенко.

"Мы отдаем себе отчет в полноте ответственности перед зрителями, предлагая посмотреть фильм именно сейчас, вопреки названию и профессии героя, этот фильм — честное кино о жизни. Я наблюдал за реакцией зрителей после просмотра фильма на фестивалях, она была разной в деталях, но их сочетало одно – и в Киеве, и в Варшаве, и в Риме, и в Париже зрители благодарили нас за свет, надежду и желание продолжать жить», – дополнил он.

По словам продюсера фильма Артема Колюбаева, украинское кино живет, несмотря на тяжелую ситуацию в стране: "Более года фильм путешествовал по фестивалям во всем мире и теперь будет демонстрироваться на широких экранах в Украине – с 15 сентября".

Да, во время войны, да, под обстрелами! Но кино о жизни должно быть показано украинскому зрителю, благодаря тем, кто нас защищает на этой войне. Мы обязательно победим. И после победы дружески еще раз пересмотрим его всей страной под мирным небом!,

– продолжил он.

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Сюжет "Я работаю на кладбище"

В основе фильма - одноименный сборник украинского писателя Павла "Паштета" Белянского. Однако создатели отмечают, что сценарий фильма скорее "основан на мотивах" или "вдохновлен сборником", но не является прямой адаптацией. "В отличие от книги, в фильме есть главный герой, Саша – вокруг рассказа о жизни которого в фильме органично объединили несколько историй в одну. Каждый клиент Саши – носитель определенных ценностей и переживаний, их судьбы являются отражением важных ценностей: отношений родителей и детей, размышлений о смысле и недолговечности человеческой жизни, умении отпускать прошлое и продолжать жить», – сообщила пресс-служба фильма.

По сюжету Саша занимается установкой памятников на кладбище. "Он полон цинизма и иронии. Даже в общении с одиноким пожилым мужчиной, который заказал памятник самому себе, и только что похоронившей сына бизнес-леди. Неожиданно в жизнь Саши возвращается его дочь-подросток. В то же время герой втягивается в борьбу за власть на борьбу. "В вихре личных трагедий и криминальных столкновений постепенно становится понятно, что у Саши тяжелая психологическая травма из-за его прошлого", – говорится в официальном синопсисе.

"Я работаю на кладбище" 2021: смотрите тизер

Любопытно. Лента создана Good Morning Films в ассоциации с MainStream Pictures и Stewopol при финансовой поддержке Украинского Культурного Фонда и информационной поддержки Государственного агентства Украины по кино. Кинотеатральную дистрибуцию фильма проводит FILM.UA Distribution.

Актерский состав

В главных ролях снялись:

Виталий Салий;

Анна Иванова;

Виктория Городецкая.

Актеры 2-го плана:

Виктор Жданов;

Андрей Исаенко;

Алексей Тритенко;

Евгений Олейник;

Ярослав Бескаравайный;

Елена Хохлаткина;

Оксана Жданова;

Римма Зюбина;

Галина Корнеева;

Андрей Фединчик и другие.

"Я работаю на кладбище" / Фото пресс-службы фильма