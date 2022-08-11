Фільм ґрунтується на однойменній збірці Павла "Паштета" Белянського і розповідає історію київського архітектора Сашка. Про це 24 каналу розповіла пресслужба фільму.

До теми Вбито 22 тисячі жителів, близько 100 тисяч – в окупації: вийшов 10-хвилинний тизер "Маріуполя"

"Я працюю на цвинтарі" – з 15 вересня в кінотеатрах України

Директорка кінотеатрального напрямку FILM.UA Distribution запевняє: "Я працюю на цвинтарі" – бренд. І з цим важко посперечатися насамперед тому, що фільм має прекрасну фестивальну історію. А ще це кіно про життя. Запевняю, що назва – це лише хитрий спосіб загнати глядача у межі власного світосприйняття, щоб після перегляду з’явився так званий "вау-ефект".

Як відомо, стрічка з 2021 року бере участь у конкурсних програмах визнаних міжнародних кінофестивалів й збирає нагороди. Зокрема, "Я працюю на цвинтарі" здобув:

перемогу в номінації "Найкращий повнометражний фільм" на Munich Film Award 2021;

перемогу Віталія Салія, виконавця головної ролі у фільмі, у номінації "Найкращий актор" за версією Національної спілки кінокритиків "Кіноколо"у 2021 році;

нагороду в номінації за "Найкращу операторську роботу" на Montelupo Fiorentino International Independent Film Festival 2021;

перемогу в номінації "Найкращий постер" за версією Red Movie Awards у 2021 році.

Картина брала участь у конкурсних програмах фестивалів:

КМКФ "Молодість";

Ferrara International Film Festival;

Warsaw International Film Festival;

British Independent Film Festival;

AFIN International Film Festival;

Stockholm Independent Film Festival;

International Film Festival Prague у 2022 році.

Що цікаво, за жанровими особливостями, фільм "Я працюю на цвинтарі" є новим явищем для нашого кінематографа, яскравим представником періоду "нової хвилі", який об’єднав цікаву, незвичну історію, прекрасний акторських каст та сильне бажання творців відкрити українцям нову віху вітчизняного кінематографа.

Життя нашого фільму зазнавало труднощів разом зі своїми авторами та творцями. Хтось із нас на фронті, хтось допомагає тим, хто на фронті, хтось вже покинув цей світ, а хтось залишив свій дім, рятуючись від війни. Попри все фільм "Я працюю на цвинтарі" нарешті отримує повноцінне життя – прокат у кінотеатрах України,

– поділився продюсер фільму Андрій Корнієнко.

"Ми усвідомлюємо повноту відповідальності перед глядачами, пропонуючи подивитися фільм саме зараз, всупереч назві та професії героя, цей фільм — чесне кіно про життя. Я спостерігав за реакцією глядачів після перегляду фільму на фестивалях, вона була різною в деталях, але їх поєднувало одне – і в Києві, і у Варшаві, і в Римі, і в Парижі глядачі дякували нам за світло, надію та бажання продовжувати жити", – доповнив він.

За словами продюсера фільму Артема Колюбаєва, українське кіно живе, попри важку ситуацію в країні: "Понад рік фільм подорожував фестивалями у всьому світі й тепер демонструватиметься на широких екранах в Україні – з 15 вересня".

Так, під час війни, так, під обстрілами! Але кіно про життя має бути показане українському глядачеві, дякуючи тим, хто нас захищає на цій війні. Ми обов’язково переможемо. І після перемоги дружньо ще раз переглянемо його всією країною під мирним небом!,

– продовжив він.

Дізнавайтеся більше Іллєнко, Васянович, Алієв: Українська Кіноакадемія назвала склад Оскарівського комітету

Сюжет "Я працюю на цвинтарі"

В основі фільму — однойменна збірка українського письменника Павла "Паштета" Белянського. Проте, творці зауважують, що сценарій фільму радше "заснований на мотивах" або "натхненний збіркою", але не є прямою адаптацією. "На відміну від книги, у фільмі є головний герой, Саша – навколо розповіді про життя якого у фільмі органічно об’єднали кілька історій в одну. Кожен клієнт Саші – носій певних цінностей та переживань, їхні долі є віддзеркаленням надважливих цінностей: стосунків батьків та дітей, роздумів про сенс та недовговічність людського життя, вміння відпускати минуле та продовжувати жити", – повідомила нам пресслужба фільму.

За сюжетом Саша займається встановленням пам’ятників на цвинтарі. "Він сповнений цинізму та іронії. Навіть у спілкуванні із самотнім літнім чоловіком, який замовив пам’ятник самому собі, і бізнеследі, яка щойно поховала сина. Несподівано в життя Саші повертається його донька-підліток. Водночас герой втягується в боротьбу за владу на цвинтарі. У вихорі особистих трагедій і кримінальних зіткнень поступово стає зрозуміло, що у Саші важка психологічна травма через його минуле", – йдеться в офіційному синопсисі.

"Я працюю на цвинтарі" 2021: дивіться тизер

Цікаво. Стрічка створена Good Morning Films в асоціації з MainStream Pictures та Stewopol за фінансової підтримки Українського Культурного Фонду та інформаційної підтримки Державного агентства України з питань кіно. Кінотеатральну дистрибуцію фільму проводить FILM.UA Distribution.

Акторський склад

У головних ролях знялися:

Віталій Салій;

Анна Іванова;

Вікторія Городецькая.

Актори 2-го плану:

Віктор Жданов;

Андрій Ісаєнко;

Олексій Тритенко;

Євген Олійник;

Ярослав Безкоровайний;

Олена Хохлаткіна;

Оксана Жданова;

Римма Зюбіна;

Галина Корнєєва;

Андрій Федінчик та інші.

"Я працюю на цвинтарі" / Фото пресслужби фільму