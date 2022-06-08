Я знал, что у меня есть дедушка из Украины, – Шрайбер об украинском происхождении и визите во Львов

До полномасштабного вторжения России в Украину актер, режиссер и соучредитель фонда Bluecheck Ukraine Лиев Шрайбер нечасто наблюдал за Украиной. Однако война все изменила. Сейчас он один из голливудских актеров с украинскими корнями, активно поддерживающим украинцев.

В 2005 году Шрайбер создал фильм об Украине. В интервью изданию "Голос Америки" актер рассказал, что причиной этого проекта стал интерес к его происхождению. О том, как он впервые ехал в Украину при производстве ленты и о поддержке Украины сейчас – читайте дальше.

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Лиев Шрайбер, имеющий украинские корни, поддерживает Украину

"У меня есть определенное происхождение. Но я не чувствовал этого осознания"

В разговоре с журналисткой Шрайбер признался: "Я знал, что у меня есть дедушка из Украины". Однако, по его словам, он никогда не рассказывал истории Украины или своей собственной истории.

Поэтому я написал сценарий о молодом американце, который едет в Украину, чтобы узнать, как это быть украинцем,

– сказал он.

Как сообщил Шрайбер, он сам тогда посетил Украину и отлично провел время: "Был немного в Киеве, в Одессе. Я также путешествовал по Южной Украине в поисках села, откуда был мой дедушка. Но так его и не нашел".

Тогда хороший друг Лиева написал рассказ "Все ясно", опубликованный изданием The New Yorker. Позже он решил адаптировать эту историю к фильму.

У меня есть определенное происхождение. Но я не чувствовал этого осознания. Но я хотел узнать, что значит быть украинцем. Поездка тогда была великолепной. Мне понравилось там (в Украине – Кино 24) снимать. Люди были очень добрыми. Но тогда я об этом много не думал,

– поделился режиссер.

"Все ясно": смотрите трейлер фильма

"Они думали, что я украинец": как друзья Шрайбера поддержали Украину

Шрайбер подчеркнул: "Когда началась война, все мои друзья и коллеги начали мне звонить по телефону, потому что хотели узнать, как можно поддержать Украину. Потому что они думали, что я украинец и что я должен знать. Но у меня не было хорошего ответа".

"Все думали о UNICEF, Красный Крест. Конечно это большие международные благотворительные организации. И я считал, что это лучший способ помочь. Но потом я поговорил с некоторыми друзьями, которые знают гораздо больше меня о гуманитарной помощи, и мы организовали BlueChek с главной идеей, что люди, которые лучше всего приспособлены для помощи украинцам, – это сами украинцы, – Лиев о создании фонда BlueChek.

"Для нас главная идея заключалась в том, чтобы люди, желающие поддержать Украину, могли это сделать как можно проще", – дополнил он.

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Они были готовы отдать свои жизни, – Лиев об украинских защитниках

Лиев Шрайбер выразил слова поддержки украинским защитникам: "Эти мужчины прощались со своими семьями и шли на битву, где противник значительно превосходит их количественно и оружием. Они шли для того, чтобы защитить свое право голосовать за собственных лидеров, решать, на каком языке они хотят разговаривать и какие свободы они стремятся для своих детей. Они были готовы отдать свои жизни".

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Как сказал Шрайбер, это природа круглосуточного новостного цикла. "В этом как большие преимущества, так и недостатки. Я считаю, что пытаться заполнить 24 часа в сутки новостями – это имеет последствия для концентрации человеческого внимания. Поэтому люди забывают, что на самом деле важно, что на самом деле стоит на кону. Потому что они очень быстро перешли к другой теме".

"Я хотел понять, что происходит на месте": впечатление от поездки во Львов

Лиев хотел понять, что происходит на месте. Он стал помогать World Central Kitchen. По словам режиссера, это удивительная организация, верящая, что существует глубокая связь между едой, человечеством и помощью.

Сначала мы побывали в Перемышле, затем во Львове. Мы увидели все, что там делают люди. Это было для меня очень сильным и трогательным. В таких ситуациях очень сложно говорить о положительных вещах. Однако такие конфликты показывают все лучшее, что у нас есть,

– Шрайбер о помощи Украине.

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"Война демонстрирует все лучшее в украинцах"

"Во время моего короткого пребывания в Украине, я чувствовал, что война демонстрирует все лучшее в украинцах. И это то, что мы должны поддерживать, что я должен поддерживать. Я хотел быть частью этого. В определенной мере как актеру, и как человеку с постоянным кризисом идентичности, мне нравится такая сторона своей личности. Мне нравится, что украинская часть меня, которая оказывала поддержку, была сильной, выносливой и смелой. Я хочу идентифицировать себя именно с ней", – подчеркнул он.

"У меня есть друзья, которые предлагали создать документальные фильмы и показать истории"

Шрайбер сказал, что ему уже неоднократно предлагали поучаствовать в фильме, который снимут об Украине в войне. Он дополнил, что сейчас, в острой фазе войны, самое важное – это помочь, не рассказывать историй, если они будут побуждать людей помогать. Поэтому его интересуют более практичные вопросы.

Также, как сообщил режиссер, у него есть друзья, желающие создать документальные фильмы и показать истории. "Я считаю, что показать истории в целом это хорошая идея. Это еще одна инициатива, о которой мы думаем в нашей группе. Но это отдельно от BlueChek. Потому что BlueChek – это прежде всего о том, чтобы наладить связь между теми, кто предоставляет гуманитарную помощь и теми, кто в ней нуждается, или поставляет ее Украине", – отметил он.

На вопрос журналистки: "Победит ли Украина", Шрайбер ответил: "Я думаю, что они победят. Я действительно так считаю. Это только вопрос времени ".

Мы должны держаться и продолжать поддерживать. Я считаю, что мы должны отстаивать свои гуманистические ценности и принципы и идею, что стремление к свободе определяет нас как людей. Свобода и возможности – это то, что украинцы сейчас требуют для себя. И это правильная сторона истории, по моему мнению,

– подчеркнул Шрайбер.

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