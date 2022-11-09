После 24 февраля жизнь украинцев изменилась на до и после. Выехавшие как беженцы ждут момента, когда можно вернуться. 36-летняя Яна Глущенко подевались, что мечтает о жизни в Украине, которая была до полномасштабного вторжения.

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Яна Глущенко рассказала о тоске по Украине

Актриса поделилась, что очень сильно хочет домой и каждый день мечтает услышать слова: "Мы победили, возвращайтесь". Однако она боится за ребенка, поэтому пока не планирует возвращаться. "Но страх сейчас на первом месте, страх не за себя, а за ребенка. К сожалению, никто не знает, когда это все кончится, однако каждый надеется, что очень скоро будет наша победа", – написала она.

Жизнь в другой стране – это не отдых, это просто место временного пребывания, потому что душа в своей мамочке. Молимся за каждого украинца, безгранично гордимся нашими ребятами из ВСУ, невероятно благодарны ПВО. Все будет Украина,

– поделилась она.

Недавно Яна Глущенко поддержала украинских актеров и приняла участие в благотворительном аукционе, цель которого – купить пять карет скорой медицинской помощи для защитников с передовой.

Раньше звезда рассказывала, как встретила войну. По ее словам, это произошло ночью: ее домашние любимцы тряслись, а поблизости были слышны взрывы.