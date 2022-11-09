Після 24 лютого життя українців змінилося на до і після. Ті, хто виїхали як біженці, чекають моменту, коли можна повернутися. 36-річна Яна Глущенко поділися, що мріє про життя в Україні, яке було до повномасштабного вторгнення.

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Яна Глущенко розповіла про тугу за Україною

Актриса поділилася, що дуже сильно хоче додому і щодня мріє почути слова: "Ми перемогли, повертайтеся". Проте, вона боїться за дитину, тому наразі не планує повертатися. "Але страх зараз на першому місці, страх не за себе, а за дитину. На жаль, ніхто не знає, коли це все скінчиться, проте кожен має надію, що дуже скоро буде наша перемога", – написала вона.

Життя в іншій країні – це не відпочинок, це просто місце тимчасового перебування, бо душа у своїй неньці. Молимося за кожного українця, безмежно пишаємося нашими хлопцями та дівчатами з ЗСУ, неймовірно вдячні ППО. Все буде Україна,

– поділилася вона.

Нещодавно Яна Глущенко підтримала українських акторів і взяла участь у благодійному аукціоні, мета якого – купити 5 карет швидкої медичної допомоги для захисників з передової.

Раніше зірка розповідала, як зустріла війну. За її словами, це сталося вночі: її домашні улюбленці трусилися, а поблизу було чутно вибухи.