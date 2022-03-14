Япония тоже решила присоединиться ко всему цивилизованному миру в поддержке Украины. Два фильма уважаемого в мире украинского режиссера Валентина Васяновича покажут в кинотеатрах Японии в конце марта в рамках благотворительной акции, организованной инсайдерами киноиндустрии Токио для поддержки Украины.

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Признанные критиками полнометражные фильмы Васяновича "Атлантида" и "Отблеск" очень хорошо знакомы киноманам, которые следят за фестивальным кино в Украине и мире. Премьера обоих фильмов проходила в Венеции на международном кинофестивале в 2019 и 2021 годах соответственно.

В обоих фильмах речь идет об историях, связанных с военной агрессией России в Украине.

Вся прибыль от показов пойдет украинским производителям фильмов и организациям, поддерживающим украинских кинематографистов. Фильмы будут сопровождаться субтитрами на японском и английском языках.

Йоши Ятабе, бывший программный директор Токийского международного кинофестиваля, инициировал благотворительный проект вскоре после вторжения России в Украину. Ятабе считает Васяновича своим личным другом с тех пор, как режиссер приезжал в Японию на показ фильма "Атлантида" на Токийском международном кинофестивале 2019, где фильм получил специальный приз жюри.

Как организация, которая стремится внести свой вклад в продвижение глобальной дружбы и культуры с помощью кино, Токийский международный кинофестиваль считает тяготы пострадавших от войны своими собственными, и обязуется поддерживать фильмы и произведения искусства, созданные ими, независимо от того, национальных границ. По этим причинам мы настойчиво призываем к скорейшему мирному разрешению этого конфликта,

– говорится в заявлении фестиваля

Показы украинских фильмов будут проходить четыре вечера подряд с 29 по 31 марта. Билеты можно приобрести на краудфандинговом сайте Motion Gallery.

Другие киноорганизации, поддерживающие эту работу, включают: