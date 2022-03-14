Японія теж вирішила приєднатись до усього цивілізованого світу у підтримці України. Два фільми шанованого у світі українського режисера Валентина Васяновича покажуть у кінотеатрах Японії наприкінці березня у рамках благодійної акції, організованої інсайдерами кіноіндустрії Токіо для підтримки України.

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Визнані критиками повнометражні фільми Васяновича "Атлантида" та "Відблиск" дуже добре знайомі для кіноманів, які слідкують за фестивальним кіно в Україні та світі. Прем'єра обох фільмів відбувалась у Венеції на міжнародному кінофестивалі у 2019 та 2021 роках відповідно.

В обох фільмах мова йде про історії, які пов'язані з військовою агресією Росії в Україні.

Весь прибуток від показів піде українським виробникам фільмів та організаціям, які підтримують українських кінематографістів. Фільми супроводжуватимуться субтитрами японською та англійською мовами.

Йоші Ятабе, колишній програмний директор Токійського міжнародного кінофестивалю, ініціював благодійний проєкт невдовзі після вторгнення Росії до України. Ятабе вважає Васяновича своїм особистим другом з того часу, як режисер приїздив до Японії на показ фільму "Атлантида" на Токійському міжнародному кінофестивалі 2019 року, де фільм отримав спеціальний приз журі.

Як організація, яка прагне зробити свій внесок у просування глобальної дружби та культури за допомогою кіно, Токійський міжнародний кінофестиваль вважає тяготи тих, хто постраждав від війни, своїми власними, і зобов'язується підтримувати фільми та твори мистецтва, створені ними, незалежно від того, національних кордонів. З цих причин ми наполегливо закликаємо до якнайшвидшого мирного вирішення цього конфлікту,

– йдеться у заяві фестивалю

Покази українських фільмів відбуватимуться чотири вечори поспіль з 29 по 31 березня. Квитки можна придбати на краудфандінговому сайті Motion Gallery.

Інші кіноорганізації, що підтримують цю роботу, включають: