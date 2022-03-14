Япония для Украины: в Токио покажут фильмы о войне всемирно известного украинского режиссера
Источник:Hollywood Reporter
Признанные мировыми критиками фильмы Валентина Васяновича "Атлантида" и "Отблеск" будут показаны в течение нескольких ночей в Токио в конце этого месяца, а вся прибыль пойдет на нужды Украины.
Япония тоже решила присоединиться ко всему цивилизованному миру в поддержке Украины. Два фильма уважаемого в мире украинского режиссера Валентина Васяновича покажут в кинотеатрах Японии в конце марта в рамках благотворительной акции, организованной инсайдерами киноиндустрии Токио для поддержки Украины.
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Признанные критиками полнометражные фильмы Васяновича "Атлантида" и "Отблеск" очень хорошо знакомы киноманам, которые следят за фестивальным кино в Украине и мире. Премьера обоих фильмов проходила в Венеции на международном кинофестивале в 2019 и 2021 годах соответственно.
В обоих фильмах речь идет об историях, связанных с военной агрессией России в Украине.
Вся прибыль от показов пойдет украинским производителям фильмов и организациям, поддерживающим украинских кинематографистов. Фильмы будут сопровождаться субтитрами на японском и английском языках.
Йоши Ятабе, бывший программный директор Токийского международного кинофестиваля, инициировал благотворительный проект вскоре после вторжения России в Украину. Ятабе считает Васяновича своим личным другом с тех пор, как режиссер приезжал в Японию на показ фильма "Атлантида" на Токийском международном кинофестивале 2019, где фильм получил специальный приз жюри.
Как организация, которая стремится внести свой вклад в продвижение глобальной дружбы и культуры с помощью кино, Токийский международный кинофестиваль считает тяготы пострадавших от войны своими собственными, и обязуется поддерживать фильмы и произведения искусства, созданные ими, независимо от того, национальных границ. По этим причинам мы настойчиво призываем к скорейшему мирному разрешению этого конфликта,
– говорится в заявлении фестиваля
Другие киноорганизации, поддерживающие эту работу, включают:
- New Europe Film Sales,
- Best Friend Forever,
- Euro Space,
- Euro Live,
- Mermaid Film Co.,
- Free Stone Productions Co.