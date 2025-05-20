Известная актерская пара в украинских сериалах, которая является супругами в реальной жизни: фотосравнение
- Ярослав Шахторин и Таисия Хвостова – известная актерская пара, которая играет вместе в украинских сериалах.
- Они снимались вместе в сериалах "Женский доктор. Новая жизнь", "Госпиталь" и "Следователь".
Ярослав Шахторин и Таисия Хвостова одна из самых популярных украинских актерских пар. Они поженились после начала полномасштабной войны в Украине, хотя вместе уже много лет.
Их супруги стали известны благодаря ролям в сериале "Женский доктор. Новая жизнь". Кстати, недавно появилась информация, что третий сезон "Женского доктора" может так и не выйти. В материале Кино 24 мы собрали для вас фотоподборку Таисии и Ярослава, где они играют пару в разных украинских сериалах.
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Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин в сериале "Госпиталь"
Медицинская драма "Госпиталь" рассказывает историю врачей без границ, которые объединяются, чтобы спасать человеческие жизни. В главных ролях – Лилия Цвеликова, Александра Эпштейн, Илья Пономаренко, Константин Октябрьский, Сергей Кияшко, Игорь Рубашкин и Александр Попов. Также в ленте появляются Ярослав Шахторин и Таисия Хвостова.
Сериал "Госпиталь" / Кадр из сериала
Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин в сериале "Женский доктор. Новая жизнь"
В сериале "Женский доктор. Новая жизнь" Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин сыграли влюбленных, но еще не женатых работников больницы. Вот как они выглядели в этой ленте:
Сериал "Женский врач. Новая жизнь" / Фото из инстаграма актрисы
Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин в сериале "Следователь"
В сериале "Следователь" Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин сыграли супружескую пару. Если у Ярослава Шахторина – одна из главных ролей, то Таисия появляется в сериале преимущественно эпизодически.
Сериал "Следователь" / Фото со съемок
Они играют родителей трех девочек, поэтому герой Ярослава часто уставший и озабоченный на работе. Это приводит к забавным ситуациям, которые актер с легкостью передает на экране.