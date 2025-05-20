Їхнє подружжя стало відомим завдяки ролям у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". До речі, нещодавно з'явилася інформація, що третій сезон "Жіночого лікаря" може так і не вийти. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас фотодобірку Таїсії та Ярослава, де вони грають пару в різних українських серіалах.

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Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін у серіалі "Шпиталь"

Медична драма "Шпиталь" розповідає історію лікарів без кордонів, які об'єднуються, аби рятувати людські життя. У головних ролях – Лілія Цвелікова, Олександра Епштейн, Ілля Пономаренко, Костянтин Октябрський, Сергій Кіяшко, Ігор Рубашкін та Олександр Попов. Також у стрічці з’являються Ярослав Шахторін і Таїсія Хвостова.



Серіал "Шпиталь" / Кадр із серіалу

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя"

У серіалі "Жіночий лікар. Нове життя" Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін зіграли закоханих, але ще не одружених працівників лікарні. Ось як вони виглядали у цій стрічці:



Серіал "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото з інстаграму акторки

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін у серіалі "Слідча"

У серіалі "Слідча" Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін зіграли подружню пару. Якщо у Ярослава Шахторіна – одна з головних ролей, то Таїсія з'являється у серіалі переважно епізодично.



Серіал "Слідча" / Фото зі зйомок

Вони грають батьків трьох дівчаток, тому герой Ярослава часто втомлений і заклопотаний на роботі. Це призводить до кумедних ситуацій, які актор із легкістю передає на екрані.