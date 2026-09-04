Однако, как сообщает pagesix, Эдриан Броуди решил нарушить это негласное правило: 53-летнего лауреата "Оскара" заметили в нью-йоркском метро, где он пытался выглядеть как можно незаметнее.



Эндриан Броуди / Фото Backgrid



И, надо признать, план был неплохим: черная футболка, черные брюки, кроссовки и бейсболка. Еще немного – и можно было бы подумать, что перед вами не голливудская знаменитость, а человек, который просто очень спешит домой после работы.

"Оскар" есть, а такси нет

Броуди заметили в нью-йоркском метро 1 сентября, когда он ехал вместе с другом. Актер, родившийся и выросший в Нью-Йорке, явно чувствовал себя здесь как дома.

Причем это не был случайный "забег" в метро ради экзотики. Броуди последние месяцы регулярно появлялся в городе, ведь весной дебютировал на Бродвее в спектакле "The Fear of 13".

Если вы представляете себе сложную систему маскировки с накладной бородой, темными очками и поддельным паспортом – забудьте. Эдриан Броуди просто одел все черное и надел бейсболку.

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На фотографиях актер действительно выглядит как обычный пассажир метро. Правда, обычный пассажир метро вряд ли получал "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Броуди вернулся в родной Нью-Йорк



Эндриан Броуди / Фото Backgrid



Для актера это еще и своеобразное возвращение к корням. Броуди родился в районе Вудхейвен в Квинсе, а вырос в Джексон-Хайтс. Сам он ранее рассказывал о том, какой прочный фундамент дало ему детство в Нью-Йорке.

По завершении бродвейского сезона он продолжает делить время между Нью-Йорком и своим историческим замком Stone Barn Castle в штате Нью-Йорк, где живет со своей партнершей Джорджиной Чепмен.

К слову, Бен Аффлек снова оказался в центре внимания, но… из-за вандализма. Сейчас в сети активно обсуждают, что именно произошло и почему голливудская звезда решила перейти от кино к уличному искусству.