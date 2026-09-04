Але, як повідомляє pagesix, Адрієн Броуді вирішив порушити це негласне правило: 53-річного оскароносного актора помітили в нью-йоркському метро, де він намагався виглядати максимально непомітно.



Ендріан Броуді / Фото Backgrid



І, треба визнати, план був непоганий: чорна футболка, чорні штани, кросівки та бейсболка. Ще трохи – і можна було б подумати, що перед вами не голлівудська знаменитість, а людина, яка просто дуже поспішає додому після роботи.

Оскар є, а таксі немає

Броуді помітили в метро Нью-Йорка 1 вересня, коли він їхав разом із другом. Актор, який народився і виріс у Нью-Йорку, явно почувався тут як удома.

Причому це не був випадковий "забіг" у підземку заради екзотики. Броуді останні місяці регулярно з'являвся в місті, адже навесні дебютував на Бродвеї у виставі «The Fear of 13».

Якщо ви уявляєте складну систему маскування із накладною бородою, темними окулярами та фальшивим паспортом – забудьте Адрієн Броуді просто вдягнув усе чорне та натягнув бейсболку.

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На фотографіях актор справді виглядає як звичайний пасажир метро. Щоправда, звичайний пасажир метро навряд чи отримував "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

Броуді повернувся до рідного Нью-Йорка



Ендріан Броуді / Фото Backgrid



Для актора це ще й своєрідне повернення до коріння. Броуді народився у районі Вудхейвен у Квінсі, а виріс у Джексон-Гайтс. Сам він раніше розповідав про те, який сильний фундамент йому дало дитинство у Нью-Йорку.

Після завершення бродвейського сезону він продовжує проводити час між Нью-Йорком та своїм історичним Stone Barn Castle у штаті Нью-Йорк, де живе зі своєю партнеркою Джорджиною Чепмен.

До слова, Бен Аффлек знову опинився в центрі уваги, але ….через вандалізм. Тепер мережа активно обговорює, що саме сталося та чому голлівудська зірка вирішила перейти від кіно до вуличного мистецтва.



