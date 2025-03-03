Давайте бороться, – победитель Оскара-2025 произнес эмоциональную речь, где вспомнил о войнах

Американский актер Эдриан Броуди получил Оскар за "Лучшую мужскую роль". Во время церемонии награждения он со слезами на глазах произнес эмоциональную речь.

Броуди выразил благодарность своим близким и подчеркнул важность борьбы с ненавистью и нетерпимостью, пишет 24 Канал. В частности, актер вспомнил о войнах.

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Так, прежде всего в своей речи Эдриан Броуди поблагодарил тех, кто поддерживал его на протяжении всей карьеры и работы над фильмом "Бруталист". Среди них – режиссер Брейди Корбет, соавтор сценария Мона Фастволд и любимая актера Джорджина Чепмен и ее дети от первого брака Даш и Индия.

К тому же Броуди высказался о нестабильной природе актерской профессии, описав ее как "очень хрупкую".

Обычно продолжительность речи на вручении премии Оскар ограничена временем, после чего начинает играть музыка, которая сигнализирует, что нужно завершать. В случае Эдриана Броуди музыка начала играть на 4 минуте, но он попросил остановить ее, чтобы продолжить речь и поблагодарить родителей.

Завершая свое выступление, актер перешел к более глобальным темам, где отметил важность борьбы с ненавистью. Он заявил, что представляет "длительные травмы и последствия войны, систематического гнета, антисемитизма, расизма и отчуждения".

Я молюсь за более здоровый, счастливый и более инклюзивный мир, и я верю, что если прошлое может нас чему-то научить, то это напоминание не позволять ненависти оставаться без контроля. Давайте бороться за то, что правильно, продолжать улыбаться, продолжать любить друг друга. Давайте отстраивать вместе. Спасибо,

– произнес Эдриан Броуди.

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Напомним, Эдриан Броуди победил в номинации "Лучшая мужская роль" на Оскаре-2025 за роль в фильме "Бруталист". Это вторая статуэтка Оскар в карьере актера после триумфа за роль в фильме "Пианист". Среди других номинантов в категории "Лучшая мужская роль" в этом году также были Тимоти Шаламе, Колман Доминго, Рейф Файнс и Себастиан Стэн.