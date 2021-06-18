"Со второй годовщиной, "Эйфория". Скоро увидимся", – написала актриса в своем твиттере рядом с тизером. Дату премьеры стриминговый сервис HBO Max пока не раскрывает.

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Что показали в тизере "Эйфории"

Тизер не раскрывается особых подробностей о сюжете нового сезона сериала. В ролике Ру Беннет стоит в толпе школьников. Она видит Джулс Вон и на лице героини Ру постепенно появляется улыбка.

Второй сезон "Эйфории": что известно о новых эпизодах

Известно, что производство нового сезона было отложено из-за пандемии COVID-19 и должно было начаться уже в апреле 2021 года. Поэтому вероятно, что нам стоит ожидать полный трейлер второго сезона уже совсем скоро.

О том, что сериал продлен на второй сезон, стало известно еще после премьеры первого в 2019 году. После первого сезона также вышли два специальных эпизода: в декабре 2020 года и январе 2021 года. Они раскрывают два главных персонажа Ру и Джилс с точки зрения их личностного роста – объясняют, почему герои именно такие, какими мы их видим в сериале и почему они принимают именно такие решения.

Сюжет "Эйфории"

Напомним, "Эйфория" — американская телевизионная подростковая драма, созданная режиссером Сэмом Левинсоном. Картина рассказывает о девушке по имени Ру, которая находится в постоянной борьбе с наркотической зависимостью и своей силой воли. В то же время она пытается понять природу своей подруги Джулс.

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