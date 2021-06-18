"З другою річницею, "Ейфоріє". Скоро побачимося", – написала актриса в своєму твітері поруч із тизером. Дату прем'єри стрімінговий сервіс HBO Max поки що не розкриває.

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Що показали у тизері "Ейфорії"

Тизер не розкривається особливих подробиць про сюжет нового сезону серіалу. У ролику Ру Беннет стоїть у натовпі школярів. Вона бачить Джулс Вон. І на обличчі героїні Ру поступово з'являється посмішка.

Другий сезон "Ейфорії": що відомо про нові епізоди

Відомо, що виробництво нового сезону було відкладено через пандемію COVID-19 і повинні були початися вже у квітні 2021 року. Тому ймовірно, що нам варто очікувати на повний трейлер другого сезону вже зовсім скоро.

Про те, що серіал продовжений на другий сезон, стало відомо ще після прем'єри першого – у 2019 році. Після першого сезону також вийшли два спеціальних епізоди: у грудні 2020 року та січні 2021 року. Вони розкривають два головних персонажі Ру та Джулс з точки зору їх особистісного росту – пояснюють, чому герої саме такі, якими ми їх бачимо в серіалі та чому вони приймають саме такі рішення.

Сюжет "Ейфорії"

Нагадаємо, "Ейфорія" – американська телевізійна підліткова драма, створена режисером Семом Левінсоном. Картина розповідає про дівчину на ім’я Ру, яка знаходиться в постійній боротьбі із наркотичною залежністю та своєю силою волі. В той самий час вона намагається зрозуміти природу своєї подруги Джулс.

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