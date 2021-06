Британський телеведучий і актор Джеймс Корден був ведучим шоу про возз’єднання зірок серіалу "Друзі" 27 травня 2021 року, через 17 років після виходу в ефір останнього епізоду. Випуск "Друзі: Возз'єднання" отримав схвальні відгуки як від "нових", так і від "старих" фанатів шоу.

До теми "Друзі: Возз'єднання" українською: як "старі" голоси повернулися до персонажів в новому епізоді

Після проведення зустрічі "Друзів" минулого місяця ведучий пізно ввечері випустив 11-хвилинний кліп з Лізою Кудроу, Кортні Кокс, Дженніфер Еністон, Меттом Лебланом, Девідом Швіммером та Метью Перрі, що катаються в гольф-карі і виконують культову пісню із серіалу "Друзі".



Машина для гольфа, в якій герої серіалу "Друзі" виконують разом пісню I'll Be There For You / Фото Скриншот з відео

Головні герої "Друзів" виконують разом легендарну пісню серіалу I'll Be There For You: дивіться веселе відео

Прем'єра спеціального епізоду "Друзі: Возз'єднання" відбулась 27 травня 2021 року на стрімінговій платформі HBO Max.

Що відомо про спеціальний епізод "Друзів"

"Друзі" отримали не менше 2,5 мільйона доларів за цей спецепізод;

за цей спецепізод; У епізоді до головних акторів приєдналися різні запрошені зірки, частина з яких взяла участь у показі мод з тематичними костюмами серіалу.

Що ми побачили в спеціальному епізоді "Друзів"

Леді Гага заспівала дуетом з Кудров авторську пісню персонажа Фібі Буффе – Smelly Cat;

Як актори згадували багатьох запрошених зірок шоу, зокрема колишнього чоловіка Еністон Бреда Пітта та Джулію Робертс, з якою Перрі зустрічався після епізоду у серіалі;

Розкрили таємниці романів залаштунками: Дженніфер Еністон та Девід Швіммер були закохані;

​Також ми побачили, як шестеро акторів сидять за одним столом і зачитували найвідоміші репліки та діалоги із серіалу.

"Я відчував, що читання діалогів було дійсно особливим. Ми знімали їх на чотири камери довкола них на терасі. Це складний спосіб зйомки, тому що не можна дозволити камерам знімати один одного. Це була справжня наука. Я дійсно хотів, щоб було відчуття, що вони єдині в кімнаті. Якби вони читали за довгим чи квадратним столом, це було б не так красиво. У той момент все було про них", – підкреслив Бен Вінстон, режисер спецепізоду.

Трейлер епізоду "Друзі: Возз'єднання": дивіться відео

Нагадаємо, що серіал "Друзі" виходив в ефір з 1994 по 2004 роки, він вважається культовим та одним з кращих комедійних серіалів за всю історію телебачення.