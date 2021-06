Британский телеведущий и актер Джеймс Корден был ведущим шоу о воссоединении звезд сериала "Друзья" 27 мая 2021 года, через 17 лет после выхода в эфир последнего эпизода. Выпуск "Друзья: Воссоединение" получил положительные отзывы как от "новых", так и от "старых" фанатов шоу.

После проведения встречи "Друзей" в прошлом месяце ведущий поздно вечером выпустил 11-минутный клип с Лизой Кудроу, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Мэттом Лебланом, Дэвидом Швиммером и Мэтью Перри, которые катаются в гольф-каре и выполняют культовую песню из сериала "Друзья".



Машина для гольфа, в которой герои сериала "Друзья" выполняют вместе песню I'll Be There For You / Фото скриншот из видео

Главные герои "Друзей" выполняют вместе легендарную песню из сериала I'll Be There For You: смотрите веселое видео

Премьера специального эпизода "Друзья: Воссоединение" состоялась 27 мая 2021 года на стриминговий платформе HBO Max. Что известно о специальном эпизоде "Друзей" "Друзья" получили не менее 2,5 миллиона долларов за этот спецэпизод;

за этот спецэпизод; В эпизоде ​​к главным актерам присоединились различные приглашенные звезды, часть из которых приняла участие в показе мод с тематическими костюмами сериала. Что мы увидели в специальном эпизоде ​​"Друзей" Леди Гага спела дуэтом с Кудроу авторскую песню персонажа Фиби Буффе – Smelly Cat; Читайте также Леди Гага споет с Лизой Кудроу: все, что известно о спецэпизоде "Друзья: Воссоединение" Как актеры вспоминали многих приглашенных звезд шоу, в частности бывшего мужа Энистон Брэда Питта и Джулию Робертс, с которой Перри встречался после эпизода в сериале;

Раскрыли тайны романов за кулисами: Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер были влюблены;

Также мы увидели, как шестеро актеров сидят за одним столом и зачитывают известные реплики и диалоги из сериала. "Я чувствовал, что чтение диалогов было действительно особенным. Мы снимали их на четыре камеры вокруг них на террасе. Это сложный способ съемки, потому что нельзя позволить камерам снимать друг друга. Это была настоящая наука. Я действительно хотел, чтобы было ощущение, что они единственные в комнате. Если бы они читали за длинным или квадратным столом, это было бы не так красиво. В тот момент все было о них", – подчеркнул Бен Уинстон, режиссер спецэпизода. Трейлер эпизода "Друзья: Воссоединение": смотрите видео

Напомним, что сериал "Друзья" выходил в эфир с 1994 по 2004 годы, он считается культовым и одним из лучших комедийных сериалов в истории телевидения.