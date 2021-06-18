Британский телеведущий и актер Джеймс Корден был ведущим шоу о воссоединении звезд сериала "Друзья" 27 мая 2021 года, через 17 лет после выхода в эфир последнего эпизода. Выпуск "Друзья: Воссоединение" получил положительные отзывы как от "новых", так и от "старых" фанатов шоу.
После проведения встречи "Друзей" в прошлом месяце ведущий поздно вечером выпустил 11-минутный клип с Лизой Кудроу, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Мэттом Лебланом, Дэвидом Швиммером и Мэтью Перри, которые катаются в гольф-каре и выполняют культовую песню из сериала "Друзья".
Машина для гольфа, в которой герои сериала "Друзья" выполняют вместе песню I'll Be There For You / Фотоскриншот из видео
Главные герои "Друзей" выполняют вместе легендарную песню из сериала I'll Be There For You: смотрите веселое видео
Напомним, что сериал "Друзья" выходил в эфир с 1994 по 2004 годы, он считается культовым и одним из лучших комедийных сериалов в истории телевидения.
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