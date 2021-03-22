"Эйс Вентура" возвращается: работают над созданием третьей части
Серия фильмов об Эйсе Вентуре получит продолжение. Над созданием новой комедийной ленты работает студия Morgan Creek, которая занималась разработкой первых двух частей.
Источник:Mirror
Представители студии рассказали о восстановлении франшизы "Эйс Вентура". Morgan Creek будет работать над продолжением совместно с компанией Amazon.
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Детали сюжета и другие подробности о новом проекте не сообщаются. Также пока неизвестно, сыграет ли Джим Керри главную роль. Но другого актера в этом амплуа представить просто невозможно. Тем более Керри и так тесно сотрудничает с авторами проекта. Будем ждать подробностей и надеяться на то, что актера таки не изменят.
Фильмы "Эйс Вентура": сюжет
В обеих лентах рассказывают о крайне эксцентричном детективе Эйса Вентуре (Джим Керри). Вентура занимается поиском пропавших животных и делает это весьма неординарно.
История создания Эйса Вентуры
- Фильм "Эйс Вентура: Розыск домашних животных" с Джимом Керри в главной роли вышел в 1993 году.
- В 1995 году вышел второй фильм из этой серии.
- Кроме этого, по мотивам этих фильмов вышел мультсериал, а также есть несколько видеоигр.
- Сообщается, что история персонажа в кино продолжится именно благодаря фанатам, которые длительное время требовали третью часть франшизы.
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