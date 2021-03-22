Серия фильмов об Эйсе Вентуре получит продолжение. Над созданием новой комедийной ленты работает студия Morgan Creek, которая занималась разработкой первых двух частей.

Представители студии рассказали о восстановлении франшизы "Эйс Вентура". Morgan Creek будет работать над продолжением совместно с компанией Amazon.

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В Morgan Creek отметили, что к работе привлечена та же команда. которая работала над созданием фильма с участием Джима Керри "Соник в кино".

Детали сюжета и другие подробности о новом проекте не сообщаются. Также пока неизвестно, сыграет ли Джим Керри главную роль. Но другого актера в этом амплуа представить просто невозможно. Тем более Керри и так тесно сотрудничает с авторами проекта. Будем ждать подробностей и надеяться на то, что актера таки не изменят.

Фильмы "Эйс Вентура": сюжет

В обеих лентах рассказывают о крайне эксцентричном детективе Эйса Вентуре (Джим Керри). Вентура занимается поиском пропавших животных и делает это весьма неординарно.

История создания Эйса Вентуры