Серія фільмів про Ейса Вентуру отримає продовження. Над створенням нової комедійної стрічки працює студія Morgan Creek, яка займалася розробкою перших двох частин.

Представники студії розповіли про відновлення франшизи "Ейс Вентура". Morgan Creek працюватимуть над продовженням спільно з компанією Amazon.

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У Morgan Creek зазначили, що до роботи залучена та ж команда. яка працювала над створенням фільму з участю Джима Керрі "Їжак Сонік".

Деталі сюжету та інші подробиці про новий проєкт не повідомляють. Також поки що достеменно невідомо, чи зіграє Джим Керрі головну роль. Але іншого актора в цьому амплуа уявити просто неможливо. Тим паче Керрі вже й так тісно співпрацює з авторами проєкту. Тож будемо чекати подробиць та сподіватимемось на те, що актора таки не змінять.

Фільми "Ейс Вентура": сюжет

В обох стрічках розповідають про вкрай ексцентричного детектива Ейса Вентуру (Джим Керрі). Вентура займається пошуком зниклих тварин і робить це вельми неординарно.

Історія створення Ейса Вентури