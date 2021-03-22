"Ейс Вентура" повертається: працюють над створенням третьої частини
Серія фільмів про Ейса Вентуру отримає продовження. Над створенням нової комедійної стрічки працює студія Morgan Creek, яка займалася розробкою перших двох частин.
Джерело:Mirror
Представники студії розповіли про відновлення франшизи "Ейс Вентура". Morgan Creek працюватимуть над продовженням спільно з компанією Amazon.
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Деталі сюжету та інші подробиці про новий проєкт не повідомляють. Також поки що достеменно невідомо, чи зіграє Джим Керрі головну роль. Але іншого актора в цьому амплуа уявити просто неможливо. Тим паче Керрі вже й так тісно співпрацює з авторами проєкту. Тож будемо чекати подробиць та сподіватимемось на те, що актора таки не змінять.
Фільми "Ейс Вентура": сюжет
В обох стрічках розповідають про вкрай ексцентричного детектива Ейса Вентуру (Джим Керрі). Вентура займається пошуком зниклих тварин і робить це вельми неординарно.
Історія створення Ейса Вентури
- Фільм "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" з Джимом Керрі у головній ролі вийшов в 1993 році.
- У 1995 році вийшов другий фільм з цієї серії.
- Окрім цього, за мотивами цих фільмів є мультсеріал та декілька відеоігор.
- Повідомляється, що історія персонажа в кіно продовжиться саме завдяки фанатам, які тривалий час вимагали третю частину франшизи.
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