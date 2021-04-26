Наконец состоялась церемония Оскара, которую все так долго ждали. Самые талантливые актеры и режиссеры получили свои статуэтки, а кроме того, смогли "выгулять" изысканные наряды, которые подобрали для красной дорожки.

Грандиозная церемония Оскара-2021 состоялась в Лос-Анджелесе в ночь с 25 на 26 апреля. Несмотря на пандемию коронавируса, награждение проходило с определенными ограничениями. В частности, на празднике присутствовали только номинанты, а мероприятие проводилось в двух залах – в знаменитом Dolby Theatre и на железнодорожной станции Union Station.

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Несмотря на это, церемония Оскара-2021 смогла перенести всех зрителей в настоящее роскошное кино с лучшими нарядами на звездах и изысканными фотозоне. Многие из знаменитостей выбирали именно черный цвет для своих платьев. И они не ошиблись – классическое цвета нарядов выглядели не менее роскошно, чем любые другие.

Черные платья на знаменитостях



Мериквин Маандиг в платье с пайетками и глубоким декольте и Трент Резнор / Фото Getty Images



Николетт Робинсон в облегающем платье с декольте и вырезом до бедер и Лесли Одом-младший / Фото Getty Images



Лаура Паузини в платье с объемной юбкой и с карманами / Фото Getty Images

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Челси Роу в платье без бретелек с корсетом и пышной юбкой и Мартин Десмонд Роу / Фото Getty Images



Марли Мэтлин в блестящем платье с принтом и шлейфом от Vivienne Westwood / Фото Getty Images



Каутер Бен-Ханья в платье с прямой юбкой / Фото Getty Images



Юн Ю Чжун в сдержанном платье, подчеркивающем талию, и Хан Е-Ри / Фото Getty Images



Молли Ашер в вельветовом платье с золотыми украшениями / Фото Getty Images