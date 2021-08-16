Эмили Блант сыграет роль первой женщины-детектива в феминистическом байопике
Источник:Deadline
Актриса Эмили Блант исполнит главную роль в новом проекте студии Amazon, который расскажет историю Кейт Ворн, первой женщины, которая получила должность детектива в знаменитом лондонском агентстве Пинкертона.
О чем будет фильм
Картина покажет динамическое приключение, основанное на реальной истории Кейт Ворн, как говорят в сети, "женской версии" Шерлока Холмса. Фильм будет в жанре феминистского детективного байопика. Сюжет развернется вокруг героини, которой удалось сначала устроиться в детективное агентство, где доминируют мужчины, а затем успешно раскрыть несколько запутанных дел.
Интересно "Спланированная пиар-компания": как происходят события вокруг Скарлетт Йоханссон и Disney
Известно, если фильм будет иметь коммерческий успех – запланируют долговременную франшизу.
Творческая команда ленты
Продюсерами проекта станут:
- Эмили Блант;
- ее коллега из фильма "Круиз по джунглям" Дуэйн Джонсон.
Кто станет режиссером – пока неизвестно. Сроки производства также не сообщаются. Автор сценария – Гастин Нэш, автор таких картин: "Проделки в колледже" и "Молодежь в мятеже".
Интересные факты о Кейт Ворн
- Во времена, когда у женщин не было никаких прав и карьерных перспектив, Ворн сумела убедить начальника Аллана Пинкертона взять ее на должность детектива, а не секретарши, мотивируя это тем, что женщины внимательнее к деталям, чем мужчины.
Работники компании Пикертона / Фото Salon
- Пикертон описывал Ворн, как стройную, изящную, с хорошими манерами. Ее глаза – нежные и голубые, наполненные огнем. Широкое честное лицо, изображало скорбь, твердость и решительность.
- Кейт Ворн успешно расследовала громкие преступления, в частности дело, результатом которой было предотвращение убийства президента Линкольна.
- При многих расследованиях Пинкертон и Ворн выдавали себя за мужа и жену. Ходили слухи, что они были тайными любовниками.
- В 1868 году в возрасте 35-лет, женщина умерла от пневмонии.